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Bakan Selçuk, 81 ilden kız çocuklarıyla görüştü
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK, “DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ” NEDENİYLE 81 İLDEN KIZ ÇOCUKLARIYLA VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE GÖRÜŞTÜ.
Genel 12.10.2020, 00:12
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Dünya Kız Çocukları Günü” nedeniyle 81 ilden kız çocuklarıyla video konferans yöntemiyle görüştü.
Bakan Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Nüfusumuzun yüzde 28’ini çocuklarımız oluşturuyor. Geleceğimizi, yarınlarımızı, evlatlarımız inşa edecek. Dünya Kız Çocukları Günü’nde 81 ilimizden kız çocuklarımızla video konferans yoluyla görüştük, hayallerini konuştuk, fikirlerini aldık" ifadelerini kullandı.
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