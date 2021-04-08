Bakan Pekcan: “Özbekistan ile ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimizi kazan-kazan modeliyle dengeli bir yapıda arttırmayı hedefliyoruz”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Özbekistan ile ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimizi kazan-kazan modeliyle dengeli bir yapıda arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, beraberinde STK Başkanlarından oluşan heyetle Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te çeşitli temaslarda bulundu. Temasları kapsamında Başbakan Yardımcısı , Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ile görüşen Pekcan, Özbekistan ile kültürel, tarihi ve kardeşlik ilişkilerine dayanan bir stratejik işbirliğinin olduğunu, ziyaretleri vesilesiyle de bu ilişkileri geliştirme fırsatı bulacaklarını dile getirdi.

Özbekistan’a iş dünyasının çatı kuruluşlarının başkanlarından oluşan üst düzey bir heyetle geldiğini aktaran Pekcan, “Amacımız, karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkilerimizi ülkelerimiz arasındaki kardeşlik ve dostluğa yakışan bir seviyeye getirmek” dedi.

İki ülke arasında hali hazırda 2 milyar dolar seviyesinde dengeli bir ticaret hacminin bulunduğunu belirten Pekcan, bu hacmi Cumhurbaşkanlarının da işaret ettiği 5 milyar dolar seviyesine çıkarmak istediklerini bildirdi.

“Özbekistan’ın reform ve açılım sürecini destekliyoruz”

Pekcan, daha sonra Başbakan Yardımcısı, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ve STK Başkanlarının katılımıyla Özbekistan-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısına katıldı. Pekcan, Özbekistan’ın Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev önderliğindeki reform ve açılım sürecini desteklediklerini ve yapılan çalışmaları yakından izlediklerini söyledi. Türkiye’nin Özbekistan’daki yatırımlarının 1 milyar dolar tutarında olduğunu anımsatan Pekcan, "İnşallah, Türkiye’nin Özbekistan’daki yatırımları çok daha artacaktır” dedi.

İki ülke arasında tercihli ticaret anlaşmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getiren Pekcan, en kısa zamanda ticari-ekonomik ilişkileri daha da geliştirip arttıracaklarını vurguladı. Özbekistan ile ilişkileri ikili ve bölgesel alanda geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Pekcan, bu doğrultuda orta koridorun güçlenmesini ve bölgenin de bu koridorda lojistik merkez haline gelmesini önemsediklerini ifade etti. Pekcan, "İkili ekonomik ve ticari ilişkilerimizi Cumhurbaşkanlarımızın hedefleri doğrultusunda her iki ülkenin de refah düzeyine katkı sunacak ‘kazan-kazan’ modeliyle dengeli bir yapıda arttırmayı ve geliştirmeyi hedefliyoruz, teşvik ediyoruz" ifadesini kullandı.

Umurzakov da, "İki ülke arasındaki ticari-ekonomik, yatırım, mali ve diğer alanlardaki ilişkilerimizi ele alarak, tüm konularda net anlaştık. Türk heyetini Özbekistan’da ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Ülkedeki temasları kapsamında Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ile bir araya gelen Pekcan, Özbekistan Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Murodjon Azimov ile görüşmesinde de gümrük alanında işbirliğinin önemini vurguladı.

Özbekistan ile iki anlaşma imzalandı

Bakan Pekcan ile Özbekistan Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Azimov tarafından, Türkiye-Özbekistan dış ticaret istatistiki verilerinin paylaşılması amacıyla, "Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi Arasında Dış Ticaret İstatistik Metodoloji ve Bilgi İşbirliğine İlişkin Protokol" imzalandı.

Ayrıca, Bakan Pekcan ve Başbakan Yardımcısı Umurzakov huzurunda Helal Akreditasyon Kurumu ve muhatap Kuruluşu Özbekistan Akreditasyon Merkezi arasında “Helal Akreditasyon Alanına İlişkin Mutabakat Zaptı” imzalandı.

Pekcan’a Özbekistan ziyaretinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Helal Akreditasyon Kurulu (HAK) Başkanı Zafer Soylu eşlik ediyor.

Türkiye’nin Özbekistan’a ihracatı 2020 yılında 1,2 milyar dolar, Özbekistan’dan ithalatı ise 970 milyon olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılının ilk çeyreğinde ise Türkiye’nin Özbekistan’a ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artarak 412 milyon dolar, Özbekistan’dan ithalatı ise yüzde 49 artarak 359 milyon dolar olmuştur.