banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama
Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi
Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi
Dolar, Euro ve Altın kritik seviyede
Dolar, Euro ve Altın kritik seviyede
Bakan Pakdemirli'nin arızalanan uçağı Malatya'ya acil iniş yaptı
Bakan Pakdemirli'nin arızalanan uçağı Malatya'ya acil iniş yaptı

Bakan Pakdemirli’nin arızalanan uçağı Malatya’ya acil iniş yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin uçağı havada arızalanınca Malatya’ya acil iniş yaptı.

Genel 16.04.2021, 12:21
1
Bakan Pakdemirli’nin arızalanan uçağı Malatya’ya acil iniş yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin uçağı havada arızalanınca Malatya’ya acil iniş yaptı.

Ankara’dan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 105. Şube Müdürlüğü’nün açılışı için Şırnak’a gitmekte olan Bakan Pakdemirli’nin de içinde bulunduğu uçağın sol motor jeneratöründe arıza olduğu tespit edilince, uçak Malatya’ya acil iniş yaptı.
banner478
Yorumlar (0)
banner470
14°
parçalı az bulutlu