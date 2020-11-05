Bakan Pakdemirli’den darp edilen şehit ağabeyi için açıklama: "Takipçisi olacağız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırıkkale’de kaçak avcılıkla mücadele ederken 5 kaçak avcı tarafından darp edilen şehit ağabeyi Hakan Tonga için başlatılan hukuki sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nde görevli Hakan Tonga, kaçak avcılıkla mücadele ederken saldırıya uğramış, kaçak av yapan 5 kişi tarafından darp edilmiştir. Saldırıda bulunanların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak hukuki sürecin takipçisi olacağız" ifadesini kullandı.

Olayın geçmişi:

31 Ekim günü, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki Bal Ormanı’nda Av Koruma ve Kontrolü faaliyeti yürütmek üzere görevlendirilen 3 kişilik ekip, saat 11.00 sıralarında arazide 15 kişilik bir avcı grubu ile karşılaştı. Avcı grubunun belge kontrolünü yapmak amacıyla yanlarına giden ekipler, avcılardan gerekli belgeleri aldı. Bu sırada ekiplerin avcılardan birinin elinde avlanmış bir adet tavşan görmesi üzerine bir avcının ’size ceza yazacak koşun gelin’ sözleriyle 5 kişilik grup Hakan Tonga’yı darp etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Tonga, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Hakan Tonga’nın burunda çatlak tespit edilirken kulağına 5 dikiş atıldı. Ayağında ve vücudunun çeşitli yerlerinde ağrı hisseden ve darp izleri bulunan Tonga’ya 7 gün iş göremezlik raporu verildi.

Olayla ilgili başlatılan adli işlem sürüyor.

Kardeşi trafik kazasında şehit düşmüştü

Kaçak av yapan kişilerce darp edilen Hakan Tonga’nın kardeşi Ali Tonga, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünde görevli iken 22 Mayıs 2016 günü görevi başında geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.