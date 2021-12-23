Bakan Pakdemirli: “Tarladan sofraya gıdamızın güvenilirliğini sağlıyoruz”

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, “Stratejik bir planlama ile verimli ve sürdürülebilir kaynak kullanımı ile tarım ve ormanda güçlü bir tarımsal üretim altyapısı sağlayarak tarladan sofraya gıdamızın güvenilirliğini sağlıyoruz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Veteriner Hekimler Merkez Konseyi ve Veteriner Hekim Oda Başkanları ile bir araya gelerek, veteriner hekimlik mesleği ile ilgi sorun ve talepleri değerlendirdi.

Toplantıda yaptığı konuşmada veteriner hekimlerin pandemi sürecinde her türlü zorluğa karşı Türkiye’nin hayvansal üretiminden hayvansal ürün ihracatına, aşılama çalışmalarından gıda denetimlerine kadar birçok disiplinde görevlerini eksiksiz yaptığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, “Bu yüzyılın dünyadaki ortak gündemi iklim değişikliğinin etkileri, kuraklık, doğal afetler, göç ve bunlara ek olarak pandemi ile bunun kısa ve uzun vadeli etkileridir” diye konuştu.

Tarımın siyaset üstü ve milli güvenlikle özdeş bir hale geldiğinin altını çizen Pakdemirli “20. yüzyılda yeraltı kaynakları alanında mücadele verilirken, 21. yüzyılda tarım alanları, su, gıda da mücadele veriliyor. Hayvansal üretim ile hayvan ve hayvansal ürün ticareti her geçen gün büyük önem kazanıyor. Bu kapsamda stratejik bir planlama ile verimli ve sürdürülebilir kaynak kullanımı ile tarım ve ormanda güçlü bir tarımsal üretim altyapısı sağlayarak tarladan sofraya gıdamızın güvenilirliğini sağlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Veteriner hekimlerimiz ahırdan ve çiftlikten, sofraya gıda güvenliği hususunda hep sürecin içindeler”

Hayvancılık alanında yapılan çalışmalarda veteriner hekimlerin katkısının ve rolünün büyük olduğunu belirten Bakan Pakdemirli “Verim ve hayvan kaybının Türkiye ekonomisine olumsuz etkileri var. Bu bağlamda üretici bilincinin artırılması, eğitim ve yayım faaliyetleri, ev hayvanlarının sağlığı dolayısıyla insan sağlığı, işletmelerde bütünsel analiz ve verim odaklı çalışma, hayvan ıslah çalışmaları, bütünsel koruyucu hekimlik, gıda denetimleri, aşılama çalışmaları, yaban hayatı dolayısıyla zoonoz hastalıklar hep veterinerlerimizin sorumluluğunda bulunuyor. Veteriner hekimlerimiz ahırdan ve çiftlikten, sofraya gıda güvenliği hususunda hep sürecin içindeler” değerlendirmesinde bulundu.

“Veteriner hekimlik insanlık tarihi kadar eski, kadim ve saygıdeğer bir meslek”

Veteriner hekimliğin insanlık tarihi kadar eski, en kadim ve saygıdeğer mesleklerden biri olduğunu vurgulayan Pakdemirli, “Veteriner hekimliğin tarihi şanlarla doludur. M. Akif Ersoy ve Ziya Gökalp o örneklerden bir kaçıdır. İstiklal madalyası sahibi Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin Aygün tıp tarihinin kara lekesi Thalidomide faciasını önlemiş bir veteriner hekimdir. Yine TURKOVAC aşısını geliştiren bilim insanlarından Prof. Dr. Aykut Özdarendeli de veteriner hekimdir” açıklamasını yaptı.

Veteriner hekimlerin hayvan hastalıklarında, zoonotik hastalıklarda, güvenilir ve sağlıklı gıdanın her aşamasında görev yaptıklarını söyleyen Pakdemirli, veteriner hekimlerimizin sadece hayvan sağlığı değil, halk sağlığı alanında da görev yaptıklarını ifade etti. Ayrıca büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığımız Avrupa’da bir derece aldıysa Veteriner Hekimlerimizin bu süreçte katkısı büyüktür.

“Covid-19 pandemisinde veteriner hekimler, büyük görevler üstlendi”

Veteriner hekimlerin sağlıklı hayvanın ve sağlıklı gıdanın dolayısıyla sağlıklı insanın temel aktörlerinden olduğunu belirten Pakdemirli, “Viroloji ana bilim dalı sadece veteriner hekimlikte yer alıyor ve araştırmalarıyla insan sağlığında direk rol alıyorlar. COVİD-19 pandemisinde veteriner hekimler, büyük görevler üstlendiler. Veteriner Kontrol Merkez Enstitüsü bu işin piri konumunda bulunuyor. Virüsün izolasyonu, PCR testleri, aşı ve anti serum üretimi, mekân ve atık sularda virüs taramalarında oldukça başarılı çalışmalar yürütüldü. Veteriner hekimlerimizin üstlendiği rol hayati öneme sahip” ifadelerini kullandı.

“9 bin 531 veteriner hekimimizle 81 il ve 922 ilçeye hizmet veriyoruz”

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında toplam 9 bin 201 veteriner hekimin görev yaptığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, “Bağlı ve ilgili kuruluşlarımızda görev yapan 330 veteriner ile birlikte toplam 9 bin 531 veteriner hekimimizle 81 il ve 922 ilçeye hizmet veriyoruz. Yeni istihdam için ise Cumhurbaşkanlığına taleplerimizi ilettik” diye konuştu.

“Veteriner hekimlerimizin talepleri bizim için önemli”

Veteriner hekimlerin taleplerinin kendileri için önemli olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli, “Veteriner hekimlik insanlık için vazgeçilmez bir meslek. Çiftçimize, üreticimize fayda için personelimizin çalışma koşulları önemli. Burada dile getirilen sorunlarla ilgili çözümler üzerinde Bakanlık olarak elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim” diyerek sözlerini tamamladı.