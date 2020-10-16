Bakan Pakdemirli, pamuk üreticilerine müjdeyi verdi

İzmir’de düzenlenen Yem Bitkileri Tohum Dağıtım Programına katılan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, kütlü pamuk primini yüzde 37,5 artırarak kilogram başına 1,1 liraya çıkardıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, İzmir’de düzenlenen Yem Bitkileri Tohum Dağıtım Programına katılarak önemli açıklamalar yaptı. Üretime güç katacak, çiftçiye destek olacak önemli bir projeyi başlatmaktan son derece mutlu olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Tohum başlangıçtır. Gıda zincirinin ilk halkası, biyolojik ve kültürel çeşitliliğin temeli; küçük bir tohum tanesinde büyük dünya gizli. Tarımsal üretimin ilk kelimesi, sürdürülebilirliğin ana hikâyesi de tohum ile başlar. Ekonominin ve sanayinin başladığı yer de tohumdur" diye konuştu.

"Toplam tohum ihtiyacının yüzde 96’sı yurt içinden üretiliyor"

Pakdemirli, "Malum olduğu üzere uluslararası tohum ticareti son 50 yılda önemli artışlar gösterdi. Hatta öyle ki, 1970-2016 yılları arasında, uluslararası tohum ticaretinde tam 12 kat artış oldu. Bizler bunun gerisinde kalamazdık. O nedenle, son 18 yılda, tohum üretimindeki ihtisaslaşmayı ve tohumculuk teknolojisinde gelişmeleri takip ederek, ülkemizin tohumda millilik ve yerlilik konusunu sürekli gündemimizde tuttuk. Buradan bir kez daha gururla söylüyorum ki; Türkiye kendi tohumluğunu, kendi üreten bir ülkedir. Tohum ticaretinde dünyanın ilk 10 ülkesinden biridir. Toplam tohum ihtiyacının yüzde 96’sını yurt içinde üreterek, 86 ülkeye ihracat yapan ülke Türkiye’dir. Son 18 yılda verdiğimiz 2 milyar Liranın üzerinde destek ile tohumluk üretimimiz 7 kat, tohum ihracatımız ise 9 kat artmıştır" dedi.

"Son 18 yılda, yem bitkileri kapsamında toplam 7 milyar lira destekleme ödemesi yapıldı"

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Yem bitkileri, sadece hayvanların besin ihtiyacını karşılamıyor, toprak ve suyu muhafaza ederek kendinden sonra gelen ürünlerin verimini de arttırıyor. Hayvancılıkta karlı bir üretim, elbette girdi maliyetlerini azaltarak mümkündür. Bu bağlamda bakanlık olarak ülkemizde yem bitkilerinin ekiliş alanlarının arttırılması, kaba yem ihtiyacımızın yerli kaynaklardan karşılanması, silaj üretiminin arttırılması, daha ucuz ve kaliteli yem elde edilmesi amacıyla, yem bitkileri ekilişlerine önemli destek sağıyoruz. Yem bitkileri desteklemeleri kapsamında 18 yıl önce 216 bin hektar alanda 36 milyon lira olan destek miktarını, 2019 yılında 1 milyon hektar alanda 786 milyon liraya çıkardık. Son 18 yılda, toplam 7 milyar lira destekleme ödemesi yaparak, yem bitkisi üretiminde önemli artış sağladık. Böylece, yem bitkisi ekiliş alanı 3 kat artışla 2,3 milyon hektara ulaştı. Kaba yem üretimimiz ise 2 kat artışla 69 milyon tona çıktı. Yem bitkileri destek miktarını maliyetleri göz önünde bulundurarak her yıl güncelliyoruz" açıklamasını yaptı.

"Bu proje 50 ilimizde, toplam 290 bin dekar alanda uygulanacak"

Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu projenin iki ayağı var; birinci ayağında yer alan pamuk ekilişi yapılan ve sonbaharda pamuk hasadından sonra, ilkbahar ekilişleri yapılıncaya kadar oluşan ara dönemde, tek yıllık yem bitkileri ekiminin yaygınlaşması için yüzde 75’i hibe tohum desteği projesini İzmir’den uygulamaya başlıyoruz. Aliağa, Bergama, Çiğli, Dikili, Foça, Menemen, Kınık, Selçuk, Tire ve Ödemiş ilçelerinde, 243 üreticimize 14 bin 564 dekar alanda ekilmek üzere, 218 ton fiğ tohumu ve 72 ton yulaf tohumu dağıtımı yapacağız. Dağıtımını yaptığımız Alper çeşidi fiğ tohumu ve Sarı çeşidi yulaf tohumu; Ege Tarımsal Araştırma Enstitümüz tarafından geliştirilen çeşitlerdir. Dolayısıyla yerli ve milli tohumlarımız; egenin geliştirdiği tohumlar egenin toprakları ile buluşuyor. Tabi %75’i hibe olan bu önemli projemizi, İzmir’in yanında 13 ilimizde, toplam 210 Bin dekar alanda uygulayacağız İkinci ayağı ise; Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi kapsamında; nadasa veya boş bırakılan tarım alanlarında tek yıllık ve çok yıllık yem bitkileri ekiminin yaygınlaşması için yüzde 5’i hibe tohum desteği projesidir. Toplam maliyeti 25 milyon lira olan bu proje 50 ilimizde, toplam 290 bin dekar alanda uygulanacaktır. Bu iki proje kapsamında, toplam 1 milyon dekar arazide üretim yapılarak, ülkemize ilave katma değer sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

"Kütlü pamuk primini yüzde 37,5 artırarak kilogram başına 1,1 liraya çıkardık"

Konuşmasında İzmir’den pamuk üreticilerine müjde veren Bakan Pakdemirli, "Pamuk, tekstil sanayinin önemli bir hammaddesi. Ülkemiz ürettiği ve ihraç ettiği kaliteli tekstil ürünleri ile dünyada söz sahibi olmuş bir ülke. Ülkemiz, dünyanın önemli pamuk üretim merkezlerinden birisi. Pamuk üretiminde dünyada 6. sırada, verimde ise 3. sıradayız. Son 18 yılda yürüttüğümüz başarılı politikalar ve destekler sayesinde kütlü pamuk verimi dekarda yüzde 40 artarak 500 kilograma ulaştı. Bugün açıklayacağım müjde ile hem üretimi, hem de verimi daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Bildiğiniz gibi pamukta pirim desteği kilogram başına 80 kuruştu. Üreticilerimizden gelen talepler ve yaptığımız detaylı analizler sonucu kütlü pamuk primini yüzde 37,5 artırarak kilogram başına 1,1 liraya çıkardık; ayrıca pamuk üreticilerine, mazot ve gübre desteğiyle birlikte kilogram başına 1,23 lira destek ödeyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Mazot ve gübre destekleri ile prim destekleri içinden en yüksek destek tutarını pamuk çiftçisine ödediklerini söyleyen Bakan Pakdemirli, “Bakanlık olarak her zaman üreticimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.