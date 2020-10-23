Bakan Pakdemirli: "Kivi üretimi 74 bin tona ulaştı"
TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ YALOVA’NIN ALTINOVA İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 1. KİVİ HASADI ŞENLİĞİ’NE KATILDI.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yalova’nın Altınova ilçesinde gerçekleştirilen 1’inci Kivi Hasadı Şenliği’ne katıldı. Bakan Pakdemirli burada Türkiye’nin kivi üretiminin 18 yılda 2 bin 500 tondan 74 bin tona çıktığını dile getirdi.
Yalova’nın Altınova ilçesinde gerçekleştirilen 1. Kivi Hasadı Şenliği’ne katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin şu anda dünyanın en önemli kivi üreticilerinden birisi olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli burada yaptığı açıklamada, “Dünyada kivi üretimi 4 milyon tondur. Ülkemiz ise yaklaşık 31 bin dekar alanda yapılan kivi üretimi ile dünyanın sayılı kivi üreticilerinden birisi haline geldi. Son 18 yılda kivi üretimimiz, 30 kat gibi rekor bir artışla, 2 bin 500 tondan 74 bin tona ulaştı. Yalova’da yıllık 25 bin ton olan kivi üretimi ile Türkiye’de 1. sıradadır. Bu başarı elbette ki çiftçilerimizin kurduğu modern bahçelerden dünya standartları üzerinde elde edilen üretimlerle hasıl olmuştur” ifadelerine yer verdi.
Bakan Pakdemirli konuşmasının ardından kivi bahçesine geçerek burada hasat yapan çiftçi kadınlarla birlikte hasada katıldı. Kivileri elleri ile toplayan Bakan Pakdemirli, çiftçilerle de bir süre sohbet etti.
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