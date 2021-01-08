Bakan Pakdemirli, İzmir’de tarım sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de katıldığı “Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölge Projeleri ve Sektörel Konular” toplantısında, pandemi döneminde alınan önlemler ve gerçekleştirilen politikalar sayesinde hiçbir problem yaşamadıklarını söyledi. Pakdemirli, kırsal kalkınma konusunda önem verdiklerini belirterek, 35 bin projeye 3.3 milyar TL destek verdiklerini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Bayramı sebebiyle ve bir çeşit programlara katılmak için İzmir’e geldi. Bakan Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Odası’nda düzenlenen “Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölge Projeleri ve Sektörel Konular” toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, pandemi öncesinde aldıkları tedbirler sayesinde bu dönemi bir sıkıntı yaşamadan atlattıklarını söyledi. Pakdemirli, Mart-Nisan ayı gibi bir rahatlama olacağının ön görüldüğünü ifade ederek pandemi döneminde bazı ürünlerde eksiklikle bazılarında ise fazlalıklar yaşandığını, bunu gerçekleştirdikleri politikalarla ve Türk çiftçisinin pratikliğiyle üstesinden geldiklerini söyledi.

18 yılda destekler arttı

Pandemi sonrasında yeni normale geçileceği bir zaman olacağını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Son 18 yılda, tarımsal hasılamızı 7,5 kat artırdık. 585 tane yeni baraj inşa ettik. 311 milyar TL tarımsal destek verdik. 6,6 milyon hektar araziyi sulamaya açtık. 5,1 milyar fidan diktik. 200 bin vatandaşımıza istihdam sağladık, tohumluk ihracatımızı 10 kat artırdık, tohumluk üretimimizi 8 kat arttırdık. Çiftçiye yüzde 52 destek verdik. Bunun karşılığında da sürekli bir büyüme performansı içerisinde olduk. Her sektörün 2020’nin 0,3-5 arası civarında büyümesi varken tarım ve orman sektöründe yüzde 0,5 oranında büyüme oldu. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle tarım sektörü 2,5 yılda tüm çeyreklerde büyüdü. Kırsal kalkınma son derece önemli. Bu hareket Türkiye’de yavaşlamış olsa da tamamen durmuş değil. Benim hep söylediğimiz bir şey var. Doğduğun yerde doyabiliyorsan durmalısın. Kırsal kalkınmaları destekleme programı kapsamında 35 bin projeye 3.3 milyar destek verdik ve 104 bin istihdam sağladık. Kırsalı bu nüfusta tutmak son derece önemli diye düşünüyoruz. Maliyetlerin arttığı bir dönemde biz üreticiler dostu politikalar üretmeye çalıştık. Üretici memnun ederek çiftçimizi memnun etti” dedi.

İzmir’e hibe ve kalkınma desteği

İzmir’in bir liman kenti olduğunu ve kentte yaptıkları destekleri anlatan Pakdemirli, “İzmir’in tarımsal üretim değerine baktığımızda Türkiye’de 3’üncü sırada yer alıyor. Türkiye’nin sebze üretiminin yüzde 6’sı, meyve üretiminin de yüzde 3’ü İzmir’den sağlanıyor. 17,1 milyar TL destek ve yatırım yaptık, kırsal kalkınmada 462 projeye 206 milyon TL hibe ettik” ifadelerini kullandı.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de, tarım konusunda gerçekleştirdikleri ve hedefledikleri projelerden bahsederek, “Amacımız, Avrupa ve ülkemizin en büyük, topraksız, tam otomasyonlu, modern, ısıtma için jeotermal ve güneş gibi yenilebilir enerji kaynaklarını kullanan sera ve tarımsal sanayi kümelenmesini oluşturmak” diye konuştu.

Toplantıya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve tarım sektörünün iş dünyasının temsilcileri katıldı.