banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Salgın döneminde işten çıkarılanlar ne yapmalı?
Salgın döneminde işten çıkarılanlar ne yapmalı?
İstanbul yağışlı havanın etkisine giriyor
İstanbul yağışlı havanın etkisine giriyor
Bitcoin 42 bin dolara dayandı
Bitcoin 42 bin dolara dayandı
Mücevher ihracatı düştü
Mücevher ihracatı düştü

Bakan Pakdemirli, İzmir’de tarım sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de katıldığı “Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölge Projeleri ve Sektörel Konular” toplantısında, pandemi döneminde alınan önlemler ve gerçekleştirilen politikalar sayesinde hiçbir problem yaşamadıklarını söyledi. Pakdemirli, kırsal kalkınma konusunda önem verdiklerini belirterek, 35 bin projeye 3.3 milyar TL destek verdiklerini ifade etti.

Genel 08.01.2021, 16:37
2
Bakan Pakdemirli, İzmir’de tarım sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de katıldığı “Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölge Projeleri ve Sektörel Konular” toplantısında, pandemi döneminde alınan önlemler ve gerçekleştirilen politikalar sayesinde hiçbir problem yaşamadıklarını söyledi. Pakdemirli, kırsal kalkınma konusunda önem verdiklerini belirterek, 35 bin projeye 3.3 milyar TL destek verdiklerini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Bayramı sebebiyle ve bir çeşit programlara katılmak için İzmir’e geldi. Bakan Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Odası’nda düzenlenen “Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölge Projeleri ve Sektörel Konular” toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, pandemi öncesinde aldıkları tedbirler sayesinde bu dönemi bir sıkıntı yaşamadan atlattıklarını söyledi. Pakdemirli, Mart-Nisan ayı gibi bir rahatlama olacağının ön görüldüğünü ifade ederek pandemi döneminde bazı ürünlerde eksiklikle bazılarında ise fazlalıklar yaşandığını, bunu gerçekleştirdikleri politikalarla ve Türk çiftçisinin pratikliğiyle üstesinden geldiklerini söyledi.

18 yılda destekler arttı

Pandemi sonrasında yeni normale geçileceği bir zaman olacağını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Son 18 yılda, tarımsal hasılamızı 7,5 kat artırdık. 585 tane yeni baraj inşa ettik. 311 milyar TL tarımsal destek verdik. 6,6 milyon hektar araziyi sulamaya açtık. 5,1 milyar fidan diktik. 200 bin vatandaşımıza istihdam sağladık, tohumluk ihracatımızı 10 kat artırdık, tohumluk üretimimizi 8 kat arttırdık. Çiftçiye yüzde 52 destek verdik. Bunun karşılığında da sürekli bir büyüme performansı içerisinde olduk. Her sektörün 2020’nin 0,3-5 arası civarında büyümesi varken tarım ve orman sektöründe yüzde 0,5 oranında büyüme oldu. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle tarım sektörü 2,5 yılda tüm çeyreklerde büyüdü. Kırsal kalkınma son derece önemli. Bu hareket Türkiye’de yavaşlamış olsa da tamamen durmuş değil. Benim hep söylediğimiz bir şey var. Doğduğun yerde doyabiliyorsan durmalısın. Kırsal kalkınmaları destekleme programı kapsamında 35 bin projeye 3.3 milyar destek verdik ve 104 bin istihdam sağladık. Kırsalı bu nüfusta tutmak son derece önemli diye düşünüyoruz. Maliyetlerin arttığı bir dönemde biz üreticiler dostu politikalar üretmeye çalıştık. Üretici memnun ederek çiftçimizi memnun etti” dedi.

İzmir’e hibe ve kalkınma desteği

İzmir’in bir liman kenti olduğunu ve kentte yaptıkları destekleri anlatan Pakdemirli, “İzmir’in tarımsal üretim değerine baktığımızda Türkiye’de 3’üncü sırada yer alıyor. Türkiye’nin sebze üretiminin yüzde 6’sı, meyve üretiminin de yüzde 3’ü İzmir’den sağlanıyor. 17,1 milyar TL destek ve yatırım yaptık, kırsal kalkınmada 462 projeye 206 milyon TL hibe ettik” ifadelerini kullandı.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de, tarım konusunda gerçekleştirdikleri ve hedefledikleri projelerden bahsederek, “Amacımız, Avrupa ve ülkemizin en büyük, topraksız, tam otomasyonlu, modern, ısıtma için jeotermal ve güneş gibi yenilebilir enerji kaynaklarını kullanan sera ve tarımsal sanayi kümelenmesini oluşturmak” diye konuştu.

Toplantıya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve tarım sektörünün iş dünyasının temsilcileri katıldı.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Fenerbahçe 16 32
3. Gaziantep FK 16 31
4. Alanyaspor 17 30
5. Galatasaray 16 30
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Adanaspor 16 18
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12