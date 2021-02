Bakan Pakdemirli hortum bölgesinde

İzmir Çeşme’de meydana gelen hortum felaketinin ardından kente gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hortum olayının 70 yılda iki kez görülen bir hadise olduğunu belirterek toplam 18 yaralı olduğunu, 22 aracın hasar gördüğünü, 4 teknenin battığını, bir teknede de hasar oluştuğunu açıkladı. Bölgede 100’ün üzerinde evde hasar olduğu tahmin ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Çeşme’de meydana gelen hortum felaketinin ardından kente gelerek incelemelerde bulundu. Önce Urla ilçesinde doludan dolayı zarar gören seraları ziyaret eden Bakan Pakdemirli, ardından enginar bahçelerine gitti. Bakan Pakdemirli daha sonra Çeşme’ye geçerek 5 büyükbaş hayvanın telef olduğu alanda incelemelerde bulundu. Alaçatı Mahallesinde hortumun harabeye çevirdiği site önünde de açıklama yapan Bakan Pakdemirli, hortum olayının 70 yılda iki kez görülebilen bir durum olduğunu ifade ederek, “Alaçatı Port’ta inşaatta 18 yaralımız var. Çoğunluğu tedavi edildi, 16’sı taburcu edildi. Bir hastamız da Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavi görüyor. Valiliğin son raporuna göre 22 aracın hasar gördüğü, 4 teknenin battığı, bir teknenin de hasarlı olduğunu görüyoruz” dedi. Öte yandan bölgede 100’ün üzerinde evde hasar olduğu tahmin ediliyor.

“2 Şubat yağışı 200 yılda bir gerçekleşecek bir yağış”

Gün boyu incelemelerde bulunduklarını kaydeden Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu: “Dün yaşanan bu elim olay vasıtasıyla bugün incelemelerimizi gerçekleştirdik. Olayın olmasının akabinde Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle bölgeye hareket ettik ancak hava koşulları müsaade etmediği için dün İzmir’e ulaşamadım. Bugün öğle saatleri itibariyle Alaçatı, Urla ve Çeşme’nin etkilendiği alanlarda hasarı tespit etmek maksadıyla bölgeye geldim. 2 Şubat’ta da bölgede yoğun bir yağış ve hasar oluşmuştu. Tarım alanlarında bugün itibariyle tespitlerimiz tamamlandı. 2 Şubat’tan kalan yaklaşık 20 milyona yakın tarım hasarımız var. Yağışla ilgili çok konuşuyoruz. Yağışlar bir yerde az, bir yerde çok oluyor. Türkiye çapında geçen yıla göre yüzde 20 daha az yağış alıyoruz ama ortalama bir yıla göre de yüzde 29 daha az yağışı yaşadığımız bir sene. Ancak İzmir özelinde farklı bir durum var. İzmir özelinde geçen yıla göre yüzde 10 daha fazla yağış, yüzde 53 de normal bir yıla göre daha fazla yağışımız var. 2 Şubat yağışı 200 yılda bir gerçekleşecek bir yağış. Şubat ayı ortalamalarına baktığımızda 102 kilogram yağış, 2 Şubat’ta 4 saat içerisinde 110 kilogram yağdı. Son 12 günün İzmir yağışına baktığımızda geçen yıla göre yüzde 150 daha fazla, yüzde 71 de averaja göre daha fazla bir yağışla karşı karşıya kaldık.”

Rüzgar ortalaması 80 kilometre

Vatandaşlara meteorolojik uyarılara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunan Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Allah’a bin şükür burada can kaybımız yok ama maalesef yaralılarımız var. Malı koruyabildiğimiz kadar koruruz ama özellikle can kaybı ve yaralı olmaması son derece önemlidir. 10 Şubat’ta 2 gün geçerli olmak üzere Meteoroloji Müdürlüğümüzden buradaki hortumla ilgili uyarılar da yapılmıştı. Dün itibariyle rüzgar ortalaması 80 kilometrenin üzerinde bir rüzgar ortalaması yaşadık. Dün yaşanılan hortum hadisesi, 70 yılda iki kez görülen bir hadiseydi. 2017 yılında, 2021 yılında ve 1950’de yaşadığımız bir hortum hadisesi var. 2017’deki bu kadar güçlü bir hortum hadisesi değil. Evlerin içlerine kadar giren, evlerin içlerindeki insanları da alıp sağa sola savuran, büyük eşyaları alıp metrelerce uzağa götüren, araçları deviren, çatıları havaya uçuran büyük bir hasar söz konusu.”

TARSİM hediyesi

Urla ilçesindeki seraların durumu hakkında da bilgi veren Bakan Pakdemirli, “Kuşçular köyünde incelemelerde bulunduk. 700 dönümlük sera alanının etkilendiğini gördük. Ancak bu sera alanlarındaki etkilenme, ağırlıklı olarak seraların naylonlarıyla sınırlı kalmış. Maalesef sadece 6 kişi TARSİM sigortalı. Elbette can kaybı olmaması önemli ama malı da kaybetmemek için mutlaka sigorta yapmamız, tedbirli olmamız lazım. Bir o kadar da meteoroloji önemli. Kuşçular’daki köylerimizdeki çiftçilerimizde madem bu kadar az sayıda TARSİM sigortalı var, biz bundan sonrası için onlara TARSİM sigortası hediye ediyor olacağız. Hasar gören sera naylonları ile ilgili gerek Tarım Kredi Kooperatiflerinden, gerek bakanlığımızın kaynaklarından gerekli yardımları yapma konusuna gideceğiz. Hasar gören tohum, fide ihtiyaçlarını da karşılıyor olacağız” ifadelerini kullandı.

“Ekstrem meteorolojik olayları görmeye devam edeceğiz”

Çeşme’de Yamaçevler tarafında incelemeleri tamamladıklarını dile getiren Bakan Pakdemirli, “Evlerde çok ciddi hasarlar var ama çok hızlı şekilde her ev tamire girişmiş. Herkesin pazar günü gelecek yağıştan haberi var, esebilecek rüzgardan herkesin haberi olduğunu gördüm. Bu son derece sevindirici. Çeşme’de bir hayvan barınağımız da vardı. Burayı da gezdik. 250 büyükbaşta ciddi bir zarar yok ancak üç hayvanımız yaralıydı, kesime gönderilmiş durumda. Gelmiş geçmiş olsun. Rabbim bir daha vermesin ama bu meteorolojik olaylar ilk değil, son da olmayacak. Bundan sonra meteorolojik olayları yaşadığımız zaman hep daha ekstrem meteorolojik olayları görmeye devam edeceğiz. 70 yılda bir görüleni belki her sene, 2 senede bir, 5 senede bir görmeye başlayacağız. Bu sebeple vatandaşlarımızın meteorolojik uyarılara can kayıplarına ve yaralanmalara sebebiyet vermemesi için uymalarını rica ediyorum” sözlerine yer verdi.

100’ün üzerinde hasarlı evin olduğu tahmin ediliyor

Bakan Pakdemirli, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tohum ve fide yardımı konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Pakdemirli, ev hasarları ile ilgili de “Konu çok taze olduğu için ev hasarlarının ne olduğunun çıkması zaman alır. En yakın zamanda netice ortaya çıkar” cevabını verdi. Bölgede ise 100’ün üzerinde evde hasar olduğunu tahmin ediliyor.

“Desteği vermeniz için üretimi görmeniz gerekir”

Bakan Pakdemirli, 2020 yılına ait destekleme ile ilgili soruyu şu şekilde yanıtladı: “Destekler hep bir yıl geriden gelmek zorundadır. Çünkü desteği vermeniz için üretimi görmeniz gerekir. 2020’de ödenen 2019’un, 2022’de ödenen de 2020’nindir. Desteğin miktarını ancak üretim miktarını tespit ettikten sonra yapabilirsiniz. İl ve ilçe müdürlüklerimiz bunun icmalini yaparlar, tamamlandıktan sonra hızlı şekilde desteklerin hepsi ödenir.”

“Geçmişe yönelik işlemesi söz konusu değil”

Bakan Pakdemirli, hediye edilecek TARSİM sigortaları ile ilgili sorulan soruyu da şöyle cevapladı:

“TARSİM sigortasının geçmişe yönelik işlemesi söz konusu değil. Tüm hasarlar tespit ediliyor. Bu hasarların tespitinden sonra da valiliğimiz aracılığıyla il ve ilçe müdürlüklerimiz gerekli tespitleri Cumhurbaşkanlığı İdari İşler’e gönderirler. Onlar da sigorta kapsamında olmayan zararlar için üretimin devamı maksadıyla belli bir miktarda ödeme yapar. Bu İzmir için de geçerli olacak. Bu ödemeler de yapılacak. O ödemelere TARSİM sigortasına sahip olmayan çiftçilerimiz sahip olacak. En azından TARSİM yaptırmayan çiftçilerimiz alışsın diye biz bölgeye özel bir ekip göndereceğiz. ‘Bir sene en azından sizi kapsama alalım’ diye bir çalışma yapıldı.”

Bakan Pakdemirli’nin açıklamasında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle de hazır bulundu.