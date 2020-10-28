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Bakan Pakdemirli helikopterle yangın bölgesini inceledi

TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ, HATAY'IN İSKENDERUN İLÇESİNDEKİ YANGIN BÖLGESİNİ HELİKOPTERLE İNCELEDİ.

Genel 28.10.2020, 08:36
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Bakan Pakdemirli helikopterle yangın bölgesini inceledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay’ın İskenderun ilçesindeki yangın bölgesini helikopterle inceledi.

İskenderun’da dün çıkan ve kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını henüz kontrol altına alınamadı. Dün akşam bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geceyi İskenderun’da geçirdi.

Bakan Pakdemirli, ekibiyle toplantı yaptıktan sonra günün ilk ışıklarıyla yangın bölgesini yönetim helikopteriyle inceledi.

İlçeye bağlı Azganlık Mahallesinde etkisini sürdüren yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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