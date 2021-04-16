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Bakan Pakdemirli helikopter ile Şirnak’a gidecek

Uçağı arızalanan ve Malatya’ya acil iniş yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, helikopter ile Şırnak’a gidecek

Genel 16.04.2021, 12:44
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Bakan Pakdemirli helikopter ile Şirnak’a gidecek

Uçağı arızalanan ve Malatya’ya acil iniş yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, helikopter ile Şırnak’a gidecek

Ankara’dan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 105. Şube Müdürlüğünün açılışı için Şırnak’a gitmekte olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin içinde bulunduğu uçağın sol motor jeneratöründe arıza olduğu tespit edilince, Malatya’ya acil iniş yapmıştı. Acil iniş haberini alan Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye başkanı Selahattin Gürkan tarafından Bakan Pakdemirli havaalanında karşılandı.

Bakan Pakdemirli’nin cuma namazını Malatya Havaalanı’ndaki mescitte kılacağı, namazın ardından ise helikopter ile Şırnak’a gideceği öğrenildi.
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