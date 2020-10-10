Bakan Pakdemirli Hatay’daki orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Hatay’daki orman yangını 300-400 hektarlık bir alanı kapsıyor. Yangında, 7 daire, 11 müstakil ev, 14 iş yeri, 8 fabrika, 4 araç, 3 depo, 35 arı kovanı ve 70 vatandaşımız etkilendi” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlığın Yangın Yönetim Merkezinde cuma günü çıkan yangınlara ilişkin açıklamada bulundu.

Pakdemirli açıklamasında geçtiğimiz gün toplamda 25 yangın çıktığını, bunların 9’unun zirai, 16’sının da orman yangını olduğunu belirterek, "Bu saat itibarıyla Kahramanmaraş Andırın ve Hatay yangını dışında aktif kontrol altına alınmamış yangın bulunmamaktadır” dedi.

Pakdemirli, açıklamasının devamında yangının saat 10.15 sıralarında başladığını ve aynı bölge yakınlarında 13.00 civarında da ikinci bir yangın çıktığını yangına müdahale eden ekiplerin Bakanlığın en tecrübeli personeli olduğunu belirtti.

Pakdemirli, "Şu anda yaklaşık 70 kilometreye varan süratle esen rüzgar var, en düşük de 45 kilometreyle vadi aralarında esiyor. Kuvvetli bir rüzgarla arkadaşlarımız mücadele etme durumunda kalıyor. Hava araçlarımızda epey bir saat bu durumdan etkilendi. Uçaklarımızdan biri de ufak bir kırım geçirdi diyebiliriz. su alma kapağı arızalandı. 3-4 gün o uçağımız çalışamayacak” ifadelerini kullandı.

Yangına 2 uçak, 6 helikopter, 130 arazöz, 10 dozer ve 500 personelle müdahale ettiklerini aktaran Pakdemirli, 15 ton su atan Kartal helikopterini bölgeye sevk ettiklerini ve günün ilk ışıklarıyla da hava araçlarının tekrar devreye gireceğini bildirdi.

Bakan Pakdemirli, yangının meskun mahalleri de etkilediğini söyleyerek "Yangından 7 daire, 11 müstakil ev, 14 iş yeri, 8 fabrika, 4 araç, 3 depo, 35 arı kovanı ve 70 vatandaşımız etkilendi. Hasar tespit çalışmaları yangın bittikten sonra devam edecek. İnşallah sabahın ilk saatleriyle beraber de çok daha kontrollü bir şeklide yangına müdahaleye devam edeceğiz. Bizde yangını buradan takip etmeye devam ediyoruz” dedi.

Ayrıca yangının yangının terörle bağlantılı olduğuna dair iddialara ilişkin açıklama yapan Pakdemirli, "Bununla ilgili orman teşkilatımızında bazı kaygı ve şüpheleri var. Bizim şu anki işimiz yangını kontrol altına almak ve söndürmek. Bunla alakalı Hatay Valiliği çok yönlü soruşturmayı bir yandan sürdürüyor. Bazı görgü tanıkları olduğuna dair bazı söylemler var" dedi.