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Bakan Özer, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı tarihini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’nın 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacağı açıkladı.

Genel 13.05.2022, 16:33
Bakan Özer, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı tarihini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’nın 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacağı açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imza töreni gerçekleştirildi. Programa Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile üniversiteden yetkililer katıldı. Göreve geldikleri günden itibaren bu öncelik tanımlamasıyla işgücü piyasasının aradığı insan kaynağını hızlı ve nitelikli bir şekilde yetiştirmek için seferberlik başlattıklarını belirten Bakan Özer şöyle devam etti:

" Daha önceden mezunların kendilerine gelmesini bekleyen iş dünyası temsilcilerini mesleki eğitimin tüm süreçlerine dahil ettik. Öyle bir iş birliği çatısı oluşturduk ki artık mesleki eğitim verdiğimiz tüm alanlarda müfredatı işgücü piyasasının temsilcileri ile birlikte güncelliyoruz. Öğrencilerimizin beceri eğitimlerini o işbirliği dahilindeki işletmelerde gerçek iş ortamlarında edinmelerini sağlıyoruz. Diğer taraftan mesleki eğitim için çok kritik olan öğretmenlerin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerini de birlikte planlıyoruz çünkü öğretmenlerin güncel teknolojik gelişmeleri görmesi lazım ki hızlı bir şekilde o becerileri eğitim eğitimin içerisine enjekte edebilsin. Böylelikle çok kısa bir sürede eğitim verdiğimiz tüm alanlarda iş gücü piyasanın tüm temsilcileriyle birlikte bu iş birliklerini uygulamaya geçirdik” dedi.

Bakan Özer, törende yaptığı konuşmada Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge’nin Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını duyurdu. Buna göre Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 81 ilde 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Programa başvuruların 1-10 Haziran arasında yapılacağı, sınav sonuçlarının da 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacağını belirtildi.

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