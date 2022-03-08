Bakan Özer, Farika Kütüphanesini ziyaret etti, öğrencilerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziosmanpaşa’da bulunan Farika Kütüphanesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir takım ziyaretler ve açılışlar kapsamında geldiği Gaziosmanpaşa’da Farika Kütüphanesi’ni ziyaret etti. Bakan Özer’e ziyaretler sırasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta eşlik etti. Öğrencilerle birlikte kısa bir süre sohbet eden Bakan Özer, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kütüphane ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Hakikaten gençlerimiz eğitimin tüm kademelerinden ortaokuldan, liseden, üniversiteye hazırlananlardan ve diğer farklı sınavları hazırlanan arkadaşlara, tüm yaş grubundan öğrencilerin soluklanabildiği, çalışabildiği kitaplarla temas edebildiği bir mekan olmuş başkanımıza çok teşekkür ederim. Bu aslında gençlerimize güzel imkanlar sunulduğu zaman gençlerimizin bu imkanları nasıl aktif ve etkin bir şekilde kullanabildiğini gösterebilmesi bakımından da çok güzel bir örnek. İnşallah bu tip örnekler İstanbul’un tüm ilçelerinde yaygınlaşır. Mahallelerde yaygınlaşır. Farklı, çok uzak mesafelerden değil, zorluklar çekerek değil, çok rahat bir şekilde bulundukları mahallelerde kullanabilecekleri mekanlara dönüşür. Aslında bu rağbet buradaki açlığı da gösteriyor. Kitaba açlığı gösteriyor, bu tarz mekanlara olan açlığı gösteriyor. Bir taraftan Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz kütüphane sayımızı arttırırken, tüm okullarımızda kütüphane içeriklerini zenginleştirirken, belediyelerimizin de bu süreçte aktif olması ve gençlerimizin yanında yer alması gerçekten çok örnek teşkil edebilecek bir davranış. Ben Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’ya çalışma arkadaşlarına böyle güzellikleri vatandaşlarımıza ve gençlerimize buluşturduğu için en içten şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Açıklamanın ardından Bakan Özer ve beraberindekiler buradan ayrıldı.