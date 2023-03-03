Son Dakika
Bakan Özer: "Depremden etkilenen illerimizdeki anne veya babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerimize 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar burs vereceğiz."
Bakan Özer: "Depremden etkilenen illerimizdeki anne veya babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerimize 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar burs vereceğiz."
Genel 03.03.2023, 09:59
Bakan Özer: "Depremden etkilenen illerimizdeki anne veya babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerimize 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar burs vereceğiz."