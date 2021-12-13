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Bakan Özer, 1 milyondan fazla öğretmenin mesleki gelişimine ilişkin ayrıntıları açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Özer, okullarda, öğretmenlerin talepleriyle mesleki gelişim faaliyeti düzenlenebileceğini, bu talebin bütçesinin doğrudan okullara aktarılacağını bildirdi.

Genel 13.12.2021, 16:44 13.12.2021, 16:46
Bakan Özer, 1 milyondan fazla öğretmenin mesleki gelişimine ilişkin ayrıntıları açıkladı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin mesleki gelişimleri için hayata geçirilecek yeni uygulamaların detaylarını AA muhabirine anlattı.

Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimleri için talep ettikleri eğitimi almalarını önemsediklerini belirten Özer, ara tatildeki seminer döneminde mesleki gelişim programlarına yoğun ilgi gösterildiğini, 679 bin 386 öğretmenin en az bir eğitim içeriğini tamamlayarak sertifika aldığını, bazı öğretmenlerin ise kendi isteğiyle birden fazla eğitim programını tamamladığını hatırlattı.

Bu durumun, öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına ilgisini ortaya koyduğunu dile getiren Özer, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimleri ile liderlik özelliklerini geliştirmelerini desteklemeyi istediklerini, bu doğrultuda talepleri dikkate alarak çok kapsamlı eğitim programları uygulayacaklarını söyledi.

Mesleki gelişimde deneyimi 5 yılın altında olan öğretmene öncelik verilecek

"Bir eğitim sisteminin öğretmenleri kadar güçlü olduğunu" vurgulayan Bakan Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öğretmenlere verilecek mesleki gelişim eğitimlerini bütüncül bir bakış açısıyla ele alıyoruz ve mesleki gelişim programlarını planlarken de öğretmene yatırımın eğitim sisteminin kalitesine yatırım olduğu düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bu nedenle okul öncesinden sınıf ve branş öğretmenlerine kadar tüm öğretmenlerimize mesleki ve kişisel gelişimleri için her türlü desteği vereceğiz. Bu kapsamda, özellikle mesleki gelişim programlarında yeni atanan öğretmenlerimize ve deneyimi 5 yılın altındaki öğretmenlerimize öncelik vereceğiz. Gerekli tüm planlamalarımızı tamamladık."

Öğretmenlerden mesleki gelişim programlarının içeriklerinin artırılması yönünde talepler geldiğini kaydeden Özer, bunları karşılamak için yüz yüze ve uzaktan eğitim platformlarının tüm imkanlarını kullanmak istediklerine işaret etti.

Öğretmenlerin eğitim seçeneklerini zenginleştirmek amacıyla Öğretmen Bilişim Ağı'nın (ÖBA) kurulduğunu ve bu platformun ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022'deki yarıyıl tatilinde kullanılacağını hatırlatan Özer şöyle devam etti:

"Yarıyıl tatilinde öğretmenlerimiz, hem tatillerini yapacak hem de istedikleri takdirde bu platforma girerek uzaktan eğitimle mesleki gelişimleri ve kişisel gelişimleri için sertifika alabilecek. Öğretmenlerin istedikleri yerden istedikleri saatte girebildikleri bu platformda, 21 Ocak'tan itibaren fikri mülkiyet hakları, korunmaya muhtaç çocukların eğitimi (rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenlerine yönelik), dijital becerilerin geliştirilmesi (öğretmenlerin uzaktan öğretim becerilerinin geliştirilmesi), etkinlik temelli ders tasarımı, kütüphane organizasyonu ve kullanımı, iklim değişikliği, ilk yardım eğitimi, İngilizce öğretim becerilerinin geliştirilmesi eğitimleri de yer alacak. Bu platform sayesinde öğretmenlerimizin artık seminer dönemlerinde tıpkı ara tatilde olduğu gibi okullarına gitmeden uzaktan eğitim yoluyla mesleki çalışmalarını tamamlayabilmelerine imkan sağlıyoruz."

Mesleki gelişimin desteklenmesinde yeni uygulama

Özer, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesinde yeni bir uygulamaya daha geçileceğini belirterek "Okullar artık öğretmenlerin talepleri doğrultusunda mesleki gelişim faaliyeti düzenleyebilecek. Okullar, mesleki gelişim planları oluşturacak, istedikleri eğitimleri, nedenini ve hedeflerini belirleyerek Bakanlığa bildirecek. Biz de bu talebin bütçesini doğrudan okula aktaracağız. Böylece okullar, öğretmenlerin taleplerini okulda yapılacak yüz yüze eğitimlerle doğrudan karşılayabilecek." bilgisini paylaştı.

Bir diğer yeni uygulamanın ise Öğretmen Mesleki Gelişim Toplulukları olduğunu kaydeden Özer, öğretmenlerin bu topluluklarda, sadece teorik bilgi almayacağını, burada aldıkları bilgiyi sınıfına taşıyarak, sınıflarındaki deneyimlerini de burada paylaşacağını kaydetti.

Bu şekilde eş zamanlı ilerleyen deneyimleme süreçleriyle, topluluktaki öğretmenlerin meslektaşlarıyla tecrübeleri ve bilgilerini paylaşacağını belirten Özer, "Bu toplulukları, tıpkı okul temelli mesleki gelişim gibi doğrudan okullara aktaracağımız kaynaklarla finanse edeceğiz ve bu topluluklara katılım da gönüllü olacak." değerlendirmesini yaptı.

Öğretmen hareketlilik programı başlıyor

Bakan Mahmut Özer, "kısa süreli öğretmen hareketlilik programı"nı da başlatacaklarını bildirdi.

Bu program ile öğretmenlerin başka şehirlerdeki meslektaşlarıyla tecrübelerini paylaşıp, onların deneyimlerinden faydalanabileceğini ve iyi örnekleri yerinde görüp inceleyebileceğini anlatan Özer şunları kaydetti:

"İlk etapta mesleki ve teknik eğitimde oluşturduğumuz Mükemmeliyet Merkezi /AR-GE olan okullara yönelik hareketlilik programları zamanla başarılı uygulamaları ile öne çıkan diğer okulları da kapsayacak şekilde genişletilecek. Bu şekilde birbirinden öğrenen, birbirini destekleyen, iyi uygulamaların hızla sisteme taşındığı yenilikçi bir yapı kurmuş olacağız. Okul temelli mesleki gelişim programları, öğretmen mesleki gelişim toplulukları ile öğretmen hareketlilik programları, Bakanlıkça hazırlanacak kılavuzlar doğrultusunda yürütülecek. Bu yeni uygulamaların yanında merkezi, mahalli, senkron, asenkron eğitimlerimiz de içerik, nitelik ve nicelik olarak artarak devam edecek."

#türkiye
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