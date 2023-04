Bakan Nebati, Ümraniye’de depremzedelerle iftar yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ümraniye Belediyesi tarafından ağırlanan depremzedeler ile iftar yaptı. Düzenlenen iftar programında konuşan Bakan Nebati, “İnşallah dualarınızla bu zor günleri aşacağız.” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ümraniye Belediyesinin ilçedeki depremzede aileler için düzenlediği iftar programına katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, partililer, 98 depremzede aile ve vatandaşlar katıldı. Belediyenin nikah salonunda gerçekleşen programda depremzede çocuklara da pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

Programda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İnşallah dualarınızla bu zor günleri aşacağız. Hepimiz elbette ki evimizde sevdiklerimizle iftar yapmak isterdik. Salonda Hatay’dan, Adıyaman’dan, Kahramanmaraş’tan kardeşlerimiz var. Oturduğumuz masadaki kardeşimiz, depremden çıktım geldim, hiç tanımadığım, bilmediğim Sultanbeyli’de bir dairenin çatı katında 15 gün misafir edildim, dedi. Bu güzel insanımızla her türlü sıkıntının üstesinden gelmeyi başaracağız. Ağır bir yüktü, 14 milyon doğrudan 80 milyon dolayı olsa da etkilendiği en büyük afetlerden birini yaşadık. Yakınlarımızı, işimizi, varlığımızı kaybettik ama her zaman olduğu gibi ’Sesi mi duyan yok mu?’ dendiğinde devlet millet her beraber elini uzattık. Sayın Cumhurbaşkanımız depremi duyar duymaz verdiği talimatlar doğrultusunda illere gittik. İllerde kardeşlerimizin dertleriyle hemhal olmak için gece gündüz çalıştık. Görevli olduğum ilde sel geldi, vurdu yine oradaydık. Enkazın başında gözyaşı döküp birlikte dua ederken şevkle enkazı birlikte kaldırdık. Selde suya girdik, çamurdan irkilmedik. Devletin varlığını orada hissettirmek için çabaladık durduk. Buna Rabbimiz şahittir bakanlarımız günlerce çalıştı, uykusuz kaldı." diye konuştu.

"Bütün belediyelerimiz kardeşlik hukukunun gereğini ortaya koymak için canhıraş çalıştı" diyen Bakan Nebati, "Birileri desin ki bu adam sahada bu adam kaybolmuş. Bilsinler ki Balık Nemo’nun bile aşkı var. Annesine, vuslatına kavuşmak için köpekbalıkları ile uğraşıp hedefine vardı. Köpek balıklarıyla uğraşa uğraşa, kardeşlik hukukunu zedelenmeden elimizden gelen gayreti ortaya koyarak işleri toparlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, "Kredileri, vergileri erteledik. Hızlı bir şekilde AFAD’a 100 milyar liralık kaynak aktardık." diyerek "Cumhurbaşkanımız sözünde duran bir er, diyor ki; ’Temelini attığımız konutları 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz.’ Konutları depremde zarar gören kardeşlerimize teslim edeceğiz. Giden canlar elbette geri gelmez. Rahat bir şekilde hayatlarını idame ettirmeleri için elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Ümraniye’nin misafirisiniz, ev sahibi olmaktan yüksünmeyiz. Her türlü eksiğini sanki siz ev sahibiymişsiniz gibi dile getirin. Misafirlerimizin yaşadıkları, doğdukları yerlere gitmesi de bizim boynumuzun borcudur. Ağır hasarlıya kadar tüm konutlar yeniden inşa edilecek ve sizler evlerinize geçeceksiniz. Bizler de önemli paket açıkladık. Kentsel dönüşümün hızlı ve sağlam bir şekilde yapılması için ev sahibi olup kentsel dönüşüme tabi tutulan kardeşlerimize cüzi faiz oranlarıyla uzun vadeli kredi tahsis ettik. Müteahhitlere 250 milyon liraya kadar cüzi rakamlarla büyük oranını Bakanlığımızın karşılayacağı imkanlarla gelin binaları yeniden inşa edin, kredi veriyoruz. Rezerv alanları oluşturulmuş yerlerde yap, işlet, devret modeliyle bir sistem geliştirdik. İstanbul başta olmak üzere bütün illerdeki ihtiyacı gidermiş olacağız. Kentsel dönüşümde kimsenin sözüne bakmadan evinizi yenileyin, bu imkanlardan faydalanın. Müteahhitlere diyoruz ki bu imkanları sonuna kadar değerlendirin bu afeti bir daha yaşamayalım. Belediyeler, bu süreci hızlandırın,

Kentsel dönüşüme karşı olanlar gelin depremzedeleri görün." şeklinde konuştu.