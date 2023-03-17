Bakan Nebati: “Önceliğimiz selden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidermek”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, memleketi Şanlıurfa’da meydana gelen sel felaketine ilişkin, “Önceliğimiz selden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidermek. Bu doğrultuda tüm ekiplerimizle birlikte koordineli bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa ve Adıyaman dün sağanak yağışların etkisiyle sele teslim oldu. Yaşanan felakette Şanlıurfa’da 15, Adıyaman’da 2 kişi hayatını kaybetti. Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, memleketi Şanlıurfa’ya giderek bölgedeki çalışmaları takip etti ve koordinasyonunu sağladı.

Bölgede Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile son durumu takip eden Nebati, hasar tespiti çalışmalarının sürdüğü bilgisini vererek, “Önceliğimiz selden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidermek. Bu doğrultuda tüm ekiplerimizle birlikte koordineli bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Afetin neden olduğu zararları gidererek en kısa sürede yaralarımızı sarmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.