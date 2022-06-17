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Bakan Nebati, "Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması"na katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması"na katıldı.

Genel 17.06.2022, 12:49
Bakan Nebati, "Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması"na katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması"na katıldı.

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