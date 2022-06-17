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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Girdi maliyetlerimizdeki bu olağan dışı artışlar doğal olarak ülkemizdeki fiyatlamaları da etkiliyor, hayat pahalılığına sebep oluyor. Bununla birlikte, fiyatlardaki yükselişte arz yönlü ve maliyet artışı kay
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Satın alma gücü paritesine göre 18. sıradan 2021 yılı itibarıyla 11. sıraya yükselen Türkiye ekonomisinin başarısını, konjonktürel birkaç veriyi kullanarak gölgede bırakmaya çalışıyorlar. Türkiye, serbest piy
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ocak-Mayıs 2022 döneminde bütçe 124,6 milyar lira fazla vermiş olup bu durum, mali disiplinin devam ettiğini teyit ediyor. Önümüzdeki süreçte de kamu maliyesindeki sağlam duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz&
Bakan Nebati, "Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması"na katıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması"na katıldı.
Genel 17.06.2022, 12:49
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması"na katıldı.