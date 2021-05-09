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Bakan Muş, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

Genel 09.05.2021, 10:19
Bakan Muş, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Sevginin, merhametin, fedakarlığın, sabrın ve şefkatin yuvasıdır anne yüreği. Annelerimize bir gün değil; her gün değer. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.
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