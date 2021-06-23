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Bakan Muş: “Mersin Limanı’nda 463 kilogram kokain ele geçirildi"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı’nda 463 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi.

Genel 23.06.2021, 06:51
Bakan Muş: “Mersin Limanı’nda 463 kilogram kokain ele geçirildi"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı’nda 463 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu gece Mersin Limanı’nda Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizin dikkatli çalışmaları neticesinde 463 kilogram kokain ele geçirilmiştir. Görevlerini başarıyla yerine getiren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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