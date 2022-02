Bakan Kurum’a bazlama ikram eden sel mağduru Gülizar Günar: "Bakanım gelsin ben ona çorba yaparım"

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketinde çalışmaları nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a teşekkür ederek bazlama ikram eden Gülizar Günar, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Kurum’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Günar, "Rabbimden acil şifalar diliyorum. Burada bir bacısı var. Bacısı ona çorbasını yapacak. Ben ona bakacağım. Gelsin başım gözümle beraber" dedi.

Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Bakan Kurum'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Günar, "Rabbimden acil şifalar diliyorum. Burada bir bacısı var. Bacısı ona çorbasını yapacak. Ben ona bakacağım. Gelsin başım gözümle beraber" ifadelerini kullandı.

"Bakanımıza tarhana çorbası yaparım"

Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Bakan Kurum’a tarhana çorbası yapacağını söyleyen Günar, "Rabbim acil şifalar versin diliyorum. Bakanımız gelsin ben ona tarhana çorbası yaparım. Ben Kastamonuluyum sarımsağımızda var. Allah’ın izniyle inşallah atlatacağını düşünüyorum. Rabbim şifalar versin. Birçok insanın hayır duasını aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün test sonucunun negatif olduğunu öğrendik. İnşallah en kısa sürede Bakanımızın da negatif olduğunu öğreniriz. Abime ben inanıyorum ki negatif sonuçlarını da göreceğiz. O sel felaketinde ondan öyle bir güç kuvvet aldım ki ben buradayım, biz arkanızdayız, korkmayın dercesine bana çok büyük güven verdi. Evet çok büyük bir sel felaketini atlattık. Rabbim bir daha kimselere göstermesin çok zor. Babamı falan İstanbul’a göndermiştik ama abim olarak bir büyüğüm olarak biz buradayız dediler. Mevlam önlerine, gözlerine yaş değdirmesin. İyiki varlar. Onu tanıdığıma çok memnun oldum. Bilsin onun da burada bir bacısı var. Her zaman kapımız açık. Dualarımız onlarla beraber. Rabbimden acil şifalar diliyorum. Burada bir bacısı var. Bacısı ona çorbasını yapacak. Ben ona bakacağım. Gelsin başım gözümle beraber. Bir gün misafir etmek isterim. Desin ki bir bacım vardı benim bir bazlamamı yesin. Her türlü her zaman kapımız açık beklerim. Bizi unutmasın yeter. Bizim dualarımız onunla çünkü her namazda biz onlara duamızda asla eksik etmiyoruz. Onlar da bizi unutmasınlar" şeklinde konuştu.

"Sel felaketinin üzerinden 6 ay geçti, kepçe sesleri hala kulağımızda"

Gülizar Günar sel felaketinin ardından geceleri korkarak uyuduğunu anlatarak, "Akşamları uyuduğumda bile çöp arabası gelse kepçe sesi zannedip sıçrayabiliyorum. Üzerinden nereden baksanız 1 sene geçecek. 6 ay oldu ama kepçe sesleri hala kulağımızda. Biz oradan ayrıldığımızda 15-20. Günündeydik. Hala cesetler çıkartılıyordu. Devlet her zaman oradaydı. Ben onu sonuna kadar hissettim. Her türlü sağlık hizmetlerimiz karşılandı. Her türlü ihtiyaçlarımız karşılandı. Allah kimsenin başına vermesin. Devletimiz gerçekten çok güzel bir işbirliği içerisindeydi. Bakan beyle tesadüfen karşılaştık. Ne yemek yapacağız diye düşünüyorduk. Herkese yemek ikram ediyorduk. Kendi çabamızla bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Onlar da bizim için uğraşıyorlardı çünkü. O gün de ne yapalım derken kardeşimle düşünüyorduk bazlama yaptık. Çarşıya doğru giderken bir baktım bakan bey orada. Bakanım bazlama yaptım yer misiniz dedim. Bacım siz yiyin dedi. Ben de çok yaptığımızı söyledim. Bu şekilde bir tanışmamız oldu. Bakan bey gelsin bir bardak çayımı içsin. Görmek istiyorum. Bir kere daha gelsin kardeşinin kapısını çalsın. Rabbim acil şifalar versin diliyorum. Dualarımızda hep var. Eminim ki çok kısa bir sürede de onun negatif sonucunu alacağız" ifadelerini kullandı.