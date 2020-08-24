Bakan Kurum sözünü tuttu, eşi kaybolan kadını yeni evinde ziyaret etti
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM, SEL FELAKETİ YAŞANMASI ÜZERİNE GİTTİĞİ GİRESUN’DA İNCELEMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR. BAKAN KURUM, YAPTIĞI İNCELEMELER SIRASINDA DERELİ İLÇESİNDE EŞİ SELDE KAYBOLAN VE EVİ HASAR GÖREN BİR KİŞİ İÇİN TELEFONLA EV SAHİBİNİ ARAYARAK EV KİRALAYARAK İÇERİSİNE GEREKLİ TÜM EŞYALARINI ALDIRDI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketi yaşanması üzerine gittiği Giresun’da incelemelerini sürdürüyor. Bakan Kurum, yaptığı incelemeler sırasında Dereli ilçesinde eşi selde kaybolan ve evi hasar gören bir kişi için telefonla ev sahibini arayarak ev kiralayarak içerisine gerekli tüm eşyalarını aldırdı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla evi hasar gören Zeynep Akar için ev kiralandığını, “Giresun Dereli’de selde eşi kaybolan Zeynep ablamızın hasar gören evinden taşınma işlemini derhal başlattık. Kiraladığımız evi kendileri için hazırladık. Tekrar ev sahibi olmaları ve bir an önce kendi evlerine taşınmaları için de hızla hareket edeceğiz” ifadelerini duyurmuştu.
Bakan Kurum’un, evi kiralamakla yetinmeyerek içerisine de gerekli eşyaların aldırılması için çalışma başlattı. Kiralanan ev kısa süreli bir çalışmanın ardından tüm eksikleri giderilerek oturulabilir hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ev hazır hale getirildikten sonra aileyi ziyaret etti. Ziyarette aile ile kısa süreli bir sohbet gerçekleştirildi.
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