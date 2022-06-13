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Bakan Kurum, selden etkilenen Haymana’da incelemelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı Kızılkoyunlu Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

Genel 13.06.2022, 14:54
Bakan Kurum, selden etkilenen Haymana’da incelemelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı Kızılkoyunlu Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, Ankara’da selden etkilenen bölgelere birtakım ziyaretler gerçekleştirdi. Kurum, bu çerçevede Haymana ilçesine bağlı Kızılkoyunlu Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

Selden kaynaklı hasar alan yapıları yerinde inceleyerek mağdur vatandaşlarla görüşen Bakan Kurum, mahallelilere gerekli çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak yaraların sarılacağı mesajını verdi.

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