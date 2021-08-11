banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Erdoğan'dan sosyal medyaya düzenleme sinyali
Erdoğan'dan sosyal medyaya düzenleme sinyali
Kraliçe'nin oğlu Prens Andrew'a cinsel istismar davası!
Kraliçe'nin oğlu Prens Andrew'a cinsel istismar davası!
Binali Yıldırım: Türkiye olmazsa mülteciler Avrupa'yı istila eder
Binali Yıldırım: Türkiye olmazsa mülteciler Avrupa'yı istila eder
Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...
Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...

Bakan Kurum, sel felaketinin yaşandığı Bartın’da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın’ın Ulus ilçesinde 85 yaşındaki Arife Ünal’ın sel sularına kapıldığı evinin önünde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, yaşanan felaket hakkında bilgi alırken yapılacak çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Genel 11.08.2021, 20:03
Bakan Kurum, sel felaketinin yaşandığı Bartın’da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın’ın Ulus ilçesinde 85 yaşındaki Arife Ünal’ın sel sularına kapıldığı evinin önünde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, yaşanan felaket hakkında bilgi alırken yapılacak çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın’da yaşanan sel felaketi sonrasında incelemelerde bulunmak için bölgeye geldi. Bakan Kurum, sağanak yağışın etkili olduğu bölgeler arasında yer alan Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyüne geldi. Kurum, burada 85 yaşındaki Arife Ünal’ın sel sularına kapıldığı evinin önünde incelemelerde bulundu.
Yorumlar (0)
28°
açık