Bakan Kurum: “İstanbul’u tüm afetlere dirençli hale getirmek için güvenli konutlar yapmayı sürdürüyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İstanbul’umuzu başta deprem olmak üzere tüm afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için güvenli konutlar yapmayı sürdürüyoruz. TOKİ ile İlk Evim Tuzla kuralarımızda 9 günde 14 bin 838 hak sahibini belirledik” dedi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda güvenli konutların yapım sürecini büyük bir kararlılıkla yürüttüklerini kaydederek, “İstanbul’umuzu başta deprem olmak üzere tüm afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için güvenli konutlar yapmayı sürdürüyoruz. TOKİ ile İlk Evim Tuzla kuralarımızda 9 günde 14 bin 838 hak sahibini belirledik” ifadelerine yer verdi.