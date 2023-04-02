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Bakan Kurum: "İstanbul’da 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz. İstanbul’u tek bir riskli yapı kalmayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz"
Bakan Kurum: "İstanbul’da 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz. İstanbul’u tek bir riskli yapı kalmayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz"
Genel 02.04.2023, 17:03
Bakan Kurum: "İstanbul’da 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz. İstanbul’u tek bir riskli yapı kalmayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz"
- "54 günde 65 bin konutun temelini attık"
- "Bu ülkedeki dev eserlerin 20 yıldır nasıl teminatı Cumhurbaşkanmız olduysa, afet konutlarımızın teminatı da, garantisi de liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’dır"