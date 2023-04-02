Bakan Kurum: "İstanbul’da 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz. İstanbul’u tek bir riskli yapı kalmayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz"

- "54 günde 65 bin konutun temelini attık"

- "Bu ülkedeki dev eserlerin 20 yıldır nasıl teminatı Cumhurbaşkanmız olduysa, afet konutlarımızın teminatı da, garantisi de liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’dır"