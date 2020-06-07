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Bakan Kurum, Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm alanlarını inceledi

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM, GAZİOSMANPAŞA’DA İNŞAATI DEVAM EDEN KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARINI ZİYARET ETTİ.

Bakan Kurum, Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm alanlarını inceledi

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM, GAZİOSMANPAŞA’DA İNŞAATI DEVAM EDEN KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARINI ZİYARET ETTİ.

07 Haziran 2020 Pazar 16:40
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Bakan Kurum, Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm alanlarını inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa’da inşaatı devam eden kentsel dönüşüm alanlarını ziyaret etti. Bakan Kurum, “Hedefimiz 5 yıl içerisinde acil öncelikli dediğimiz 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak. 2023’e geldiğimizde İstanbul’da riskli bina stokunu azaltmış ve her ilçesinde örnek dönüşüm planı uygulamış olmak istiyoruz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa’da inşaatı devam eden kentsel dönüşüm alanlarını ziyaret etti. Sarıgöl ve Yıldıztabya’daki kentsel dönüşüm alanlarını inceleyen Bakan Kurum’a Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta eşlik etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilçedeki vatandaşları riskli binalardan kurtaracak olan 4 bin 800 bağımsız bölümlü kentsel dönüşüm inşaatlarını yerinde inceledi. Bakan Kurum, 5 yıl içerisinde 1,5 milyon riskli yapının dönüşümünü sağlamak istediklerini belirtti.

“Proje bittiği zaman yaklaşık 4 bin 800 bağımsız bölüme ulaşacak”

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Türkiye’nin her yerinde kentsel dönüşüm sloganıyla yola çıktık. İstanbul’un her ilçesinde, Türkiye’nin her şehrinde kentsel dönüşüm projelerini yürütüyoruz. Hedefimiz 5 yıl içerisinde acil öncelikli dediğimiz 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak. Her yıl 300 bin konutun dönüşümünü yaparak 5 yıl içerisinde acil dediğimiz yapı stokunu yenilemek istiyoruz. İstanbul’un hemen hemen her ilçesinde projelerimiz var. Kentsel dönüşüm noktasında vatandaşlarımızla görüşmelerimiz var. Belediyelerimizle birlikte bu süreci yürütüyoruz. Amacımız en kısa zamanda bu yapı stokunu sağlam, güvenli hale getirmektir. Şimdi de Gaziosmanpaşa’dayız. Burada yarım kalan inşaatlarla ilgili vatandaşlarımıza söz vermiştik. O sözümüzü tutmak üzere çalışmalarımızı başlattık. Şu an devam eden 2 bin 800 bağımsız bölümden oluşan projemiz var. Bittiği zaman yaklaşık 4 bin 800 bağımsız bölüme ulaşacak. Yapabileceğimiz en az katla, sosyal donatılarıyla ve yeşil alanlarıyla örnek bir projemizi Gaziosmanpaşa’da yapmış olacağız. Amacımız hiçbir vatandaşımız riskli binada oturmasın. Bu noktada deprem değil riskli bina öldürür diyoruz. Deprem gerçeğiyle de yaşamayı öğrenmek zorundayız. Vatandaşlardan talebimiz riskli gördüğü binalarıyla alakalı başvurularını yapsınlar. Dönüşüm projelerini hızlı, yerinde ve gönüllü prensipleriyle yapmaya hazırız. 2023’e geldiğimizde İstanbul’da riskli bina stokunu azaltmış ve her ilçesinde örnek dönüşüm planı uygulamış olmak istiyoruz” diye konuştu.

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