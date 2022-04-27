Bakan Kurum, gazi Yıldırım’ın cenaze namazını kıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sivas ziyareti sırasında terörle mücadele gazisi Yüksel Yıldırım’ın cenaze namazına katıldı.

Sivaslı terörle mücadele gazisi Yüksel Yıldırım (45), geçtiğimiz gün ikamet ettiği Antalya’nın Alanya ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Yıldırım için bugün Sivas’ta Ayyıldız Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Sivas’ta bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Yüksel Yıldırım 1997 yılında askerlik görevini yapmaktayken Siirt Eruh’ta mayına basması sonucu yaralanarak gazi olmuştu.