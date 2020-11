Bakan Kurum: “Eşya alınabilecek binalara ilişkin ekiplerimizin gözetiminde izin veriyoruz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ağır hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi ve eşya alınmaması uyarısı yaparak, “Gerekli eşya alımına ilişkin hem ekiplerimiz hem hocalarımız sahada detaylı bir şekilde inceleme yapıyorlar. Eşya alınabilecek binalara ilişkin ekiplerimizin gözetiminde izin veriyoruz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afet Koordinasyon Merkezinde, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Türkiye Sigortalar Birliği, Doğal Afetler Sigortaları Kurulu temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından DASK’ın İzmir depremindeki hasar tespitleri, ödemeleri ve sigortalılık oranları ile ilgili açıklamalarda bulundu. 8 bin personel, bin 182 araçla enkaz kaldırma, hasar tespit çalışmalarını ve yardımların ulaştırılması ve yine teknik destekler ikmal faaliyetleri kapsamında çalışmalar yürütüldüğünü belirten Bakan Kurum, “Yaralanan bin 35 vatandaşımızın 999’u taburcu oldu. 36 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. 5’i ağır olmak üzere de 7 vatandaşımızın yoğun bakımda tedavilerini görmeye devam ediyorlar. Bir kez daha kaybettiğimiz vatandaşlarımız için Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Bundan sonraki süreçte ihtiyaçlarımız artık geçici barınma ve hasar tespit. Bir taraftan da kalıcı konutların yapımı. İzmir’in yeniden dönüşümünün yeniden inşasına ilişkin adımlarımız atacağımız iş sürecine giriyoruz. Yerinde enkaz alanlarında, enkaz alanlarının etrafında ve yoğun olarak ağır hasarlı olarak gördüğümüz alanlarda yerinde proje geliştireceğiz. Bir de şehir hastanemizin yanında yer alan bir milyon 300 bin metrekarelik alanda da dünyaya ve Türkiye’ye örnek olacak, alt yapısı ile üst yapısıyla, sosyal donatı alanları ve yeşil alanlarıyla örnek bir projeyi gerçekleştiriyoruz. İlk etapta hasar tespit çalışmaları çerçevesinde toplamda 5 bin bağımsızlık bölümlük hem rezerv alanlarda hem de yerinde proje çalışmaları başlatılmış durumdadır. Bir ay içerisinde inşaatlara başlayıp bir yıl içerisinde de 5 bin konutu bitirip vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. 942 arkadaşımız ile çalışmalarımız sürüyor. Seferihisar’da tsunamiden etkilenen 33 konut ve 189 iş yerine bu kapsamda 1 milyon 904 bin lira ödemeler yapılmış durumda. İş yerlerinin ödemeleri tamamlandı, konutlara ilişkin ödemeler de devam ediyor. Yine depremde iş yeri ağır hasar gören gerçek ve basit usule tabi esnafımıza 2 bin 500 lira dükkan başına yardım yapılacak. Buna ilişkin çalışmalarımızı muhtarlarımız aracılığıyla kaymakamlık koordinasyonunda yapıyoruz” dedi.

“DASK mobil ofisi kuruluyor”

Bugün Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Türkiye Sigortalar Birliği, Doğal Afetler Sigortaları Kuruluyla bir araya geldiklerini aktaran Bakan Kurum, “İzmir depremini DASK açısında değerlendirmek fırsatı bulduk. Türkiye genelinde şu an 10 milyon zorunlu deprem sigortalı 635 bini de İzmir’de bulunan sigortalı evlerimiz var. Ege bölgesindeki sigorta oranı yüzde şu an 58’lere ulaşmış durumda. Depremden sonra DASK başvuruları 14 ilden 11 bin 300 hasar ihbarı alınmış durumdadır. Bunun 10 bin 300‘ü İzmir’den geldi. Şu an sahada DASK ekipleri hasar tespit çalışmaları yapılmaktadır. İhtiyaca göre ekip sayısı arttırılmaktadır. İnşallah en geç 1 ay içerisinde tüm DASK hasarlarını tespitleri yapılıp vatandaşlarımıza ödemeleri yapılacaktır. Bugün itibariyle 153 vatandaşımıza 6.3 milyon TL DASK ödemesi yapılmıştır. Koordinasyon daha hızlı ilerlemesi açısından da hasarın yoğun olduğu Rızabey Apartmanı kenarında yine bir sahada mobil ofisimizi kuruyor olacağız. Vatandaşlarımız DASK ile ilgili her türlü sorun ve problemlerini bu ofise iletebilirler” diye konuştu.

“Eşya alınabilecek binalara ilişkin ekiplerimizin gözetiminde izin veriyoruz”

Bugün itibariyle 34 bin 72 binada 210 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını tamamladıklarının altını çizen Bakan Kurum, konuşmasına şöyle devam etti: “Ağır hasarlı, acil ve yıkılacak bina sayımız 231 bina, 3 bin 934 bağımsız bölümden oluşuyor. Bin 834 az hasarlı, 251 orta hasarlı binamız var. Bir taraftan da hasar tespitleri çerçevesinde yıkım süreçlerini başladık. 12 binanın yıkımını tamamladık. Hızlı bir şekilde tedbir alarak yapıyoruz. Bir kez daha vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum; Ağır hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi, eşya alınmaması. Biz burada valiliğimiz koordinasyonunda yine afet koordinasyon merkezi aracılığıyla sahada tüm tedbirleri alarak süreci yönetiyoruz. Gerekli eşya alımına ilişkin hem ekiplerimiz hem hocalarımız sahada detaylı bir şekilde inceleme yapıyorlar. Eşya alınabilecek binalara ilişkin ekiplerimizin gözetiminde izin veriyoruz. Bu çerçevede süreci yürüteceğiz. Bunun dışında kesinlikle binalara, ağır hasarlı binalara vatandaşlarımızın girmemesi uyarısını bir kez yinelemiş olalım. Diğer taraftan Konak, Bornova, Seferihisar, Bayraklı ve Buca ilçelerinde hızlı bir şekilde faaliyetlerimiz devam ediyor. Bayraklı’da 24 mahallede koordinasyon merkezi kurduk. Bu koordinasyon merkezinde her türlü sorun ve problemleri çözmek için çalışıyoruz. DASK’ın önemini bir kez daha vurgulamak gerekiyor. Deprem sonrasında vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde depremde yaralarını sarmak adına bu sigortanın işlemesi çok önemli. DASK sigortasını yapmayan vatandaşlarımıza bu zorunlu bir deprem sigortasıdır. Sigortalarını yenilemelerini yine ifade etmek istiyorum.”

“Çadırlarda 8 bin 553 vatandaşımız kalmaktadır”

Koordinasyon merkezlerine bu zamana kadar 3 bin 300 başvuru aldıklarını belirten Bakan Kurum, “Talepleri hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kira yardımı, taşınma yardımı, eşya yardımı ve esnafımıza yapılacak yardımlar, AFAD ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız kanalıyla yapılıyor. Bugüne kadar vatandaşlarımıza yaklaşık 11 milyon lira yardım yapılmıştır. Dün konteyner alanımızı inceledik, çalışmalarımız gece gündüz devam etmektedir. 18 gün sonra Bayraklı’da bin konteyner kapasiteli çalışmayı sürdürüyoruz. İnşallah orada geçici barına ihtiyacını karşılayacağımız bir konteyner alanını kurmuş olacağız. Yine Ege Üniversitesi kampüs alanında 312 konteyner için çalışma başlattık. Şu ana kadar 4 bin 469 çadır sevk edildi. 3 bin çadırımız kuruldu. Fiilen 879 çadırımız boş durumda. Çadırlarda kalan vatandaşlarımız 8 bin 553 kişidir. Barınma ihtiyacı için özel yurtlarda, spor salonlarında, misafirhanelerde 10 bin kapasiteli yerlerimiz mevcuttur. Yatak kapasitelerini de salgın koşullarına göre belirlemiş durumdayız. Vatandaşlarımızın burada her türlü ihtiyaçlarını giderebileceklerini belirtmek isterim. Kızılay koordinasyonumuzla beslenme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu çerçevede bugüne kadar 427 bin vatandaşımıza sıcak yemek hizmeti verildi. 100 bin kişi kapasiteli günlük yemek verebilecek durumdayız. Çadır kentlerimizi 7 gün 24 saat denetim ve gözetim altına alacak güvenliği ve sağlık ihtiyaçlarını giderebilecek şekilde organize etmiş durumdayız. Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Gençlik Spor Bakanlığımız çalışanlarıyla çocuklarımıza gençlerimize yönelik psikososyal destek çalışmalarımız devam ediyor. Bugüne kadar 19 bin çocuğumuza da psikososyal destek verilmiştir. Tüm ekibimiz, bütün çalışanarımızla yoğun bir şekilde vatandaşlarımızın yanındayız. İnşallah İzmirli kardeşlerimizin yaralarını sarmak için yanındayız” şeklinde konuştu.