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Bakan Kurum: 'Antalya'da 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da gerçekleştirdikleri denetimlerde farklı yerlerdeki 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettiklerini belirterek kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bakan Kurum: 'Antalya'da 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da gerçekleştirdikleri denetimlerde farklı yerlerdeki 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettiklerini belirterek kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 15:22
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Bakan Kurum: 'Antalya'da 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kıyılarda kaçak ve imara aykırı yapılara ilişkin yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakan Kurum, Kıyılarda kaçak, imara aykırı yapılarla ilgili imar denetçilerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Antalya'da Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Doğal SİT alanlarında bugüne kadar 247 denetim gerçekleştirdiklerini belirten Kurum, "413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik.Tespit ettiğimiz bu kaçak yapıların 266'sı Kaş, 49'u Kemer, 40'ı Demre, 15'i Manavgat ilçelerimizde bulunuyor. Yerel yönetimlerimize verdiğimiz talimatlar doğrultusunda tespit edilen tüm kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz.Kaçak yapılarla ilgili hukuki süreçleri işletirken büyükşehir, il ve ilçe belediyelerimizin bu konuda sahada vereceği destek çok önemli. Yerel yönetimlerimizle birlikte, ülkemizin hiçbir yerinde, hangi sebeple olursa olsun doğal güzelliklerimizin bozulmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Kurum, Bakanlık ekiplerinin kaçak yapılarla ilgili çalışmalarını sürdürürken vatandaşların bu konuda ihbar ve şikayetlerini çevre ihbar hattı olan 0532 01 01 181 ve çağrı merkezi ALO 181 üzerinden iletebileceklerini duyurdu.

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