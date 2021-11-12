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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu ülkeyi eski Türkiye’ye döndürmek isteyenler, bir parmak sallayıp, Amerika’dan Avrupa’dan, ’size haddinizi bildiririz’ deyip, sınırımızın ötesine hafif bir adım attığımızda şartelimizi indirip, bizi karanlıkta bırak
Bakan Kurum, Ağrı Hayvancılık Bölgesi Ahırlar Projesi’nin temel atma töreninde konuştu
Bakan Kurum, Ağrı Hayvancılık Bölgesi Ahırlar Projesi’nin temel atma töreninde konuştu
Genel 12.11.2021, 17:38
Bakan Kurum, Ağrı Hayvancılık Bölgesi Ahırlar Projesi’nin temel atma töreninde konuştu