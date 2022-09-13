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Bakan Kurum: “Açıklanacak sosyal konut projesi ekonomiyi büyütecek”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bugün açıklayacağımız sadece bir konut projesi değil. 250 alt sektörü etkileyecek, yeni istihdam alanları oluşturacak, ekonomiyi büyütecek” dedi.
Genel 13.09.2022, 11:27 13.09.2022, 11:54
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal medya hesabından bugün açıklanacak sosyal konut projesiyle ilgili yaptığı paylaşımda, “Bugün açıklayacağımız sadece bir konut projesi değil. 250 alt sektörü etkileyecek, yeni istihdam alanları oluşturacak, ekonomiyi büyütecek, sanayide çarkları hızlandıracak, üretime katkı sağlayacak dev bir yatırım. Heyecanla 14.00’ü bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur."
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