Bakan Koca’dan Miraç Kandili mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Miraç Kandilinizi kutluyor, insanlık serüvenimizde Miracın hepimize yol gösterici olmasını diliyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla vatandaşların Miraç Kandili’ni kutladı. Bakan Koca, "Peygamberimizin Miracı, o kutlu yolculuk, insanın evrensel bir özleminin simgesi olmuştur. Çünkü insan ruhen yücelmek, biricik varlığını olgunluğa ulaştırmak ister. Miraç Kandilinizi kutluyor, insanlık serüvenimizde Miracın hepimize yol gösterici olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.