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Bakan Koca’dan Maymun Çiçeği hastalığıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da Maymun Çiçeği hastası olma şüphesi taşıyan 4 kişinin test sonuçlarını negatif çıktığını açıkladı.

Genel 04.06.2022, 21:33
Bakan Koca’dan Maymun Çiçeği hastalığıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da Maymun Çiçeği hastası olma şüphesi taşıyan 4 kişinin test sonuçlarını negatif çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da 4 kişinin Maymun Çiçeği hastası olma şüphesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak test sonuçlarını açıkladı. Bakan Koca paylaşımında, “İstanbul’da, Maymun Çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4’ünün de test sonucu negatif çıkmıştır. Türkiye’de, şu ana dek Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. ‘Ya öyleyse’ gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

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