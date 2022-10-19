Bakan Koca’dan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ndeki madencilerin sağlık durumuyla ilgili paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavileri süren 6 madencinin sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulunarak, 1 madencinin servise alındığını, 1 madencinin entübasyondan çıktığını ve 4 madencinin ise durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavileri süren 6 madencinin sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Maden ocağı patlamasında yaralananların durumu: Bartın’da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ndeki 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor. 1 hasta entübasyondan çıktı. Diğer 4 hastanın durumu stabil.”