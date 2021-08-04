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Bakan Koca, yangın alanındaki UMKE personelinin fotoğrafını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangın bölgelerinden olan Marmaris’te, yardım çağrısına koşan UMKE personelinin fotoğrafını paylaştı.

Genel 04.08.2021, 13:26
Bakan Koca, yangın alanındaki UMKE personelinin fotoğrafını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangın bölgelerinden olan Marmaris’te, yardım çağrısına koşan UMKE personelinin fotoğrafını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu fotoğrafı paylaştığı gönderisinde, "Söndürülmesi uzun zaman alan yangınlar saniyeler içinde büyüyor. Şükür ki, yine saniyeler içinde sevindirici olaylar da yaşanıyor. Dün Marmaris’te, dumanların arasından gelen yardım çağrısı için UMKE timi anında harekete geçti. 3 Ağustos, saat 20.17, Marmaris" ifadelerini kullandı.
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