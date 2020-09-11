Bakan Koca: “Virüsle mücadele, toplumsal bir mücadeledir”
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİNDE YAPILAN TOPLANTININ ARDINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMDA, “VİRÜSLE MÜCADELE, TOPLUMSAL BİR MÜCADELEDİR. ORTAK DÜŞMANA KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM” DEDİ.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde yapılan toplantının ardından yaptığı paylaşımda, “Virüsle mücadele, toplumsal bir mücadeledir. Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla İstanbul’daki salgının seyrinin ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdi. Bakan Koca, toplantı sonrasında sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşımda bulunarak, “Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla; İstanbul’daki salgın seyrini ele aldığımız detaylı bir toplantı yaptık. Virüsle mücadele, toplumsal bir mücadeledir. Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim” ifadelerini kullandı.
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