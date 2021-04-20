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Bakan Koca, sağlık çalışanlarının kaza yaptığı otomobili paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon çalışmasından dönen sağlık çalışanlarının kaza yaptıklarını bildirdi.
Genel 20.04.2021, 00:37
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon çalışmasından dönen sağlık çalışanlarının kaza yaptıklarını bildirdi.
Bakan Koca sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarının kaza yaptığı otomobilin fotoğrafını paylaşarak;“Bu araç Iğdır’da bir hastanın filyasyonunu tamamladıktan sonra dönüş yolundaki sağlık çalışanlarımızı taşıyordu. Doktor, hemşire ve şoförümüzün durumları iyi. Sağlık çalışanları yılı sağlıkçıların emekleri ile anılacak. Geçmiş olsun.” İfadelerini kullandı.