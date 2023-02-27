Bakan Koca: "Saat 12.04’te, Malatya Yeşilyurt’ta 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş İl Ambulans Servisi Başhekimliklerimizle irtibat halindeyiz. UMKE ve 112 Acil ekiplerimiz bölgede görevde. Tarama çalış

Bakan Koca: "Saat 12.04’te, Malatya Yeşilyurt’ta 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş İl Ambulans Servisi Başhekimliklerimizle irtibat halindeyiz. UMKE ve 112 Acil ekiplerimiz bölgede görevde. Tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun."