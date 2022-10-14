Bakan Koca: “Maden ocağındaki patlamada 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bartın’da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada, şu anki bilgilere göre; 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var. Patlamanın yaşandığı yere il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı ve 31 ambulans, 1 Acil Müdahale Aracı ile toplam 149 personel görevlendirilmiştir. Acı haberleri azaltmak, tüm Türkiye’ye iyi haberler vermek için elimizden geleni yapacağız. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.