Bakan Koca: "İstiklal Caddesi’ndeki patlamada yaralanan 81 kişinin 13’ünün tedavisi devam ediyor 2 yaralı yoğun bakımda”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan 81 kişinin tedavisi devam ediyor 2 yaralı yoğun bakımda” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananlar hakkında bilgi verdi. Yapılan paylaşımda Koca, “İstiklal Caddesi’ndeki patlamada yaralananların son durumu: 81 yaralıdan 13’ünün tedavisi halen devam ediyor. Durumları ağır olan 2 yaralı yoğun bakımda. Serviste olan 11 yaralıdan 8’inin durumu orta, 3’ünün durumu iyi. Sizlere iyi haberler vermek için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.