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Bakan Koca: “Hava ve kara ambulanslarımız da bölgede hizmette”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gece saatlerinde 7.4 şiddetinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem için bölgede “Arama-kurtarma ve sağlık hizmeti çalışmalarına devam ediliyor” dedi.

Genel 06.02.2023, 11:57
Bakan Koca: “Hava ve kara ambulanslarımız da bölgede hizmette”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gece saatlerinde 7.4 şiddetinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem için bölgede “Arama-kurtarma ve sağlık hizmeti çalışmalarına devam ediliyor” dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“81 ilimizden yeterli sayıda ekibimiz afet bölgelerinde görev başında olup, arama-kurtarma ve sağlık hizmeti çalışmalarına devam ediyor. Hava ve kara ambulanslarımız da bölgede hizmette. Şu an koordinasyonu deprem felaketinden etkilenen illerimizden Hatay’dan yürütüyoruz.”

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