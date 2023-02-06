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Erzurum’dan 365 personel ve 87 araç, arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için deprem bölgelerine gönderildi
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Bakan Koca: “Hava ve kara ambulanslarımız da bölgede hizmette”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gece saatlerinde 7.4 şiddetinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem için bölgede “Arama-kurtarma ve sağlık hizmeti çalışmalarına devam ediliyor” dedi.
Genel 06.02.2023, 11:57
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gece saatlerinde 7.4 şiddetinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem için bölgede “Arama-kurtarma ve sağlık hizmeti çalışmalarına devam ediliyor” dedi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“81 ilimizden yeterli sayıda ekibimiz afet bölgelerinde görev başında olup, arama-kurtarma ve sağlık hizmeti çalışmalarına devam ediyor. Hava ve kara ambulanslarımız da bölgede hizmette. Şu an koordinasyonu deprem felaketinden etkilenen illerimizden Hatay’dan yürütüyoruz.”