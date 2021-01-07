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Bakan Koca: “Bakanımız Varank ile yerli aşı projelerimizde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarımızı değerlendirdik”
Bakan Koca: “Bakanımız Varank ile yerli aşı projelerimizde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarımızı değerlendirdik”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya gelerek yerli aşı projelerinde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarını değerlendirdiklerini bildirdi.
Genel 07.01.2021, 21:11
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya gelerek yerli aşı projelerinde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarını değerlendirdiklerini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile bir araya gelerek yerli aşı projelerimizde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarımızı değerlendirdik. Kurumlarımızın tüm imkânları en iyi aşıları ülkemize kazandırmak için devrede” ifadelerine yer verdi.
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