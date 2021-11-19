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Ankara Valisi Şahin, Keçiören’de bir binada yaşanan patlamada can kaybının 2’ye yükseldiğini bildirdi.
Bakan Koca: "Ankara Keçiören’de bir binada yaşanan patlamada 2’si ağır 6 yaralımız olduğunu belirtmiştik. Ağır yaralı olanların ikisi de çocuk. Maalesef tüm çabalara rağmen yavrularımızdan birisi kurtarılamadı. Diğer yavrumuzun durumu ise hâlâ ciddi
Bakan Koca: “Ankara’daki patlama sonucu meydana gelen göçükte 2’si ağır 6 kişi yaralanmıştır”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada patlama sonucu meydana gelen göçükte 2’si ağır 6 kişinin yaralandığını bildirdi.
Genel 19.11.2021, 00:36
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada patlama sonucu meydana gelen göçükte 2’si ağır 6 kişinin yaralandığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada meydana gelen patlama ile açıklama yaptı. Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Keçiören’de bir apartmanda, kaynağı henüz bilinmeyen patlama sonucu meydana gelen göçükte ikisi ağır 6 kişi yaralanmıştır. Olay yerine 8 adet 112 ambulansı görevlendirilmiş olup yaralılar 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmektedir. Ekiplerimizle takipteyiz." İfadelerini kullandı.