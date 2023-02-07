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Bakan Koca: "5 bin 434 vatandaşımız hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar depreme ilişkin son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Genel 07.02.2023, 21:46
Bakan Koca: "5 bin 434 vatandaşımız hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar depreme ilişkin son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunuyor.

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