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MSB: “Mehmetçiklerimiz ve vatandaşlarımız İskenderun’da enkaz altında kalan bir evladımızı daha sağ salim kurtardı”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Toplamda 5434 vatandaşımız hayatını kaybetti, 31 bin 777 yaralımız var”
Milli Savunma Bakanı Akar: “Mehmetçiğin dün olduğu gibi bugün de milletinin emrinde olduğunu gösterdik”
Bakan Koca: "5 bin 434 vatandaşımız hayatını kaybetti"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar depreme ilişkin son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunuyor.
Genel 07.02.2023, 21:46
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar depreme ilişkin son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunuyor.