Bakan Kirişci’den “KazanBelNet” şaşkınlığı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramankazan Belediyesince Türkiye’de ilk kez bir belediye tarafından kurularak internet servis sağlayıcılığı hizmeti veren KazanBelNet şirketini ziyaret etti. Bakan Kirişci, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un kendisine yaptığı sunum sırasında, KazanBelNet’in ulusal çapta internet servis sağlayıcılığı yapan özel firmalarla aynı hizmeti verdiğini öğrenince şaşkınlık yaşayarak, “Hayda, ben dili sürçüyor zannettim başkanın” sözleriyle espri yaptı. Bakan Kirişci KazanBelNet’e başarılar dileyerek, projenin geliştirilmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir dizi temasta bulunmak üzere geldiği Kahramankazan’da Belediye Başkanı Serhat Oğuz’u ziyaret etti. Bakan Kirişci’ye ziyareti sırasında, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve bakanlık bürokratları da eşlik etti. Bakan Kirişci ziyareti sırasında, Türkiye’de ilk kez bir belediye tarafından kurularak internet servis sağlayıcılığı hizmeti veren KazanBelNet şirketini de gezdi.

Bakan Kirişci’ye KazanBelNet’i anlattı

Başkan Oğuz, KazanBelNet’le ilgili Bakan Kirişci’ye bir sunum yaptı. KazanBelNet’in şu anda ilçelerinde 4 bin aboneye ulaştığını ve 30’a yakın personele istihdam sağladığını anlatan Oğuz, şirketin değerinin şimdilik 5 milyon dolar olduğunu ve 8 milyon TL’lik taahhütlü ciroya ulaştığını söyledi. KazanBelNet’in Ankara’nın diğer ilçelerinde ve farklı illerde de abonelik yapma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Oğuz, şirketlerinin isimlerini sayarak bu alanda ulusal çapta internet servis sağlayıcılığı yapan özel firmalarla aynı hizmeti verdiğini ifade etti. Bakan Kirişci, Başkan Oğuz’un bu ifadesi üzerine büyük bir şaşkınlık yaşayarak, “Hayda, ben dili sürçüyor zannettim başkanın” şeklinde espri yaptı. Bakan Kirişci daha sonra KazanBelNet’e çalışmalarında başarılar dileyerek, projenin geliştirilmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

“Önce Ankara, sonra Türkiye markası olacağız”

Başkan Oğuz da, KazanBelNet’in internet servis sağlayıcılığı alanında Türkiye’de bir belediye tarafından kurulan ilk ve tek şirket olma özelliğini taşıdığını belirterek, şirketin faaliyete geçeli kısa bir süre olmasına karşın 3 bin 500 aboneye ve 8 milyon TL’lik taahhütlü ciroya ulaşmayı başardığını söyledi. Vatandaşın konforu ve refahı için üzerlerine ne düşerse yapmaya gayret ettiklerini ifade eden Oğuz, “58 bin nüfuslu sürekli gelişen, büyüyen ve önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan bir ilçeyiz. Şirketimiz sayesinde vatandaşlarımız hem internete bağlanırken hem de interneti kullanırken kazanmış oluyor. Çünkü daha hızlı interneti daha ucuz fiyata sunuyoruz. KazanBelNet ile önce ilçemizde internet erişiminin olmadığı nokta bırakmamayı hedefliyoruz. Daha sonra ise şirketimizle Ankara ve Türkiye genelinde müşterilerimizle buluşmak istiyoruz” diye konuştu.