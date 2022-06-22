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Bakan Kirişci: “Yangın söndürme uçaklarımızın ve helikopterlerimizin yangına müdahalesi an itibariyle başladı”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris’te devam eden yangınlara ilişkin, "Yangın söndürme uçaklarımızın ve helikopterlerimizin yangına müdahalesi an itibariyle başladı” ifadelerini kullandı.

Genel 22.06.2022, 07:58
Bakan Kirişci: “Yangın söndürme uçaklarımızın ve helikopterlerimizin yangına müdahalesi an itibariyle başladı”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris’te devam eden yangınlara ilişkin, "Yangın söndürme uçaklarımızın ve helikopterlerimizin yangına müdahalesi an itibariyle başladı” ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Marmaris’te kahraman personelimizin yangın söndürme çalışmalarını takip ediyoruz. Yangın söndürme uçaklarımızın ve helikopterlerimizin yangına müdahalesi an itibariyle başladı” ifadelerini kullandı.

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