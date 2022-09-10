Bakan Kirişci: "Türkiye’de ekilmeyen alan kalmayacak"

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci Nevşehir’de yaptığı açıklamada “Üretilmeyen alanlar üretime kazandırılsın diye üreticilerimize pek çok üründe yüzde 75 süspansiyonlu tohum dağıttık. Böylece ekilmeyen alanların azalmasını sağladık. Bunda da ciddi bir ivme yakaladık. Ekilmeyen alanların ekilmesiyle ilgili attığımız bu adımlar ile birlikte de üretimimizi artırmanın gayreti içerisinde olduk” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Nevşehir’de tarım sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Kirişci, "Tarım stratejiktir, tarımda stratejik ürünler vardır. Bulunurluk önemlidir, bu bulunurluluk iki şekilde sağlanır. Ya üreteceksiniz, ya ithal edeceksiniz. Bir diğer bakış açımızda Türkiye aslında toprak varlıkları ve biyolojik zenginlikleri. Bunların hepsini dikkate aldığımızda kendi ihtiyaçlarımızı ancak üretebilecek durumdayız. AK Parti iktidar olduğunda bu ülkenin nüfusu 65 milyondu, bu gün ülkenin nüfusu 85 milyon oldu. Bunu şunun için söylüyorum. Bu ülke şuna muhtaç oldu, buna muhtaç oldu diyebilecek kadar bu ülkenin üreticilerini yok sayar ve bunların emeklerine saygısızlık gösterenleri şu son yirmi yılda artan 20 milyon nüfusu kimin doyurduğunu bir kez daha düşünmelerini isterim. O öve öve bitirilemeyen ülkelerin nüfuslarının bile 1 -1 buçuk katına hatta iki katına varan nüfus eklenmiş durumda. Sadece bu mu, hayır. İhracatımız da artı, 3,7 milyar dolar olan ihracatımız 30 milyar dolara doğru gidiyor. Neden Türkiye ihracatçı konumunda. Ürettiğini kendi insanları için tükettiren, ama aynı zamanda unu ihraç eden, ihraç da yaptığı halde ihraç fazlası veren bir sektör tarım sektörü” şeklinde konuştu.

"Ekilmeyen alan kalmayacak"

Kirişci, şöyle devam etti: “Üretilmeyen alanlar üretime kazandırılsın diye üreticilerimize pek çok üründe yüzde 75 süspansiyonlu tohum dağıttık. Böylece ekilmeyen alanların azalmasını sağladık. Bunda da ciddi bir ivme yakaladık. Ekilmeyen alanların ekilmesiyle ilgili attığımız bu adımlar ile birlikte de üretimimizi artırmanın gayreti içerisinde olduk.”

"Sözleşmeli üretim modelinde son aşamaya geldik"

Sözleşmeli üretim modelini de son aşamaya getirdiklerini ve meclis açıldığında gündeme geleceğini söyleyen Bakan Kirişci, "Bazı kelimeler çok kullanılır ama bu kelimelerin ne anlam ifade ettiği çok dikkate alınmaz. Bir cümle ile söyleyeceğim. Üretmek isteyen ile üretileni almak isteyeni bir araya getireceğiz. Çünkü bizim ne arz fazlasına tahammülüz var ne de arz açığına tahammülümüz var. Biz istiyoruz ki güvenli stok da dikkate alınarak ihtiyacımız olan ürünler üretilmiş olsun. Bu manada sözleşmeli üretim önemlidir. Et ve süt kurumumuz sözleşmeli besicilik faaliyeti ile üreticilerimize pazar ve fiyat garantisi sunacaktır. Oluşturulacak komisyonlar tarafından aylık maliyetler hesaplanacak. Belirlenecek maliyete göre çiftçi refahı gözetilerek alım fiyatları sürekli güncellenmiş olacak” ifadelerini kullandı.

"Tarımda dijital dönem başlıyor"

Tarımda dijital dönemin başladığının altını çizen Bakan Kirişci, "Bizim desteklemeler de dahil olmak üzere teknolojiyi ve dijitali kullanmamız gerekiyor. Tarım Orman Müdürlüklerimiz, ilçe müdürlüklerimizin yaptıkları sabah saat 8-5 mesaisi içerisinde sürekli çiftçi kayıt sistemi ile bu çiftçilerimize üreticilerimize ödenecek desteklemeler ile meşguller. Bu sadece bitkisel üretim tarafında değil, hayvansal üretim tarafında da bir başka birimimiz bu faaliyetleri yürütüyor. Ama aynı il ve ilçe müdürlüklerimizdeki teknik personellerimizi gerçekten aşırı derecede meşgul ediyor. Bundan dolayı istiyoruz ki dijitalleşmeyi yakın zamanda kullanacağız. Pek çok e-devlet uygulaması gibi üreticilerimiz kendi bulundukları yerlerde doğrudan e-devlet üzerinden bu çiftçi kayıt sistemi de dahil olmak üzere kendi almak istedikleri veya paylaşmak istedikleri bilgiler noktasında e-devlet üzerinden üreticilerimizi sadece elektronik ortamda kurumlarımız ile buluşturmuş ve bu meseleleri de çözmüş olacağız” diye konuştu.