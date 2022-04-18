Bakan Kirişci: "Hatay yangını kontrol altında, tedirgin olacak durum yok"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hatay’daki orman yangınına ilişkin, "Yangın şu an itibariyle kontrol altına alınmış durumda, yerleşim yerlerini tehdit eden, vatandaşlarımızı tedirgin, rahatsız edecek herhangi bir gelişme yok" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Antalya İl Başkanlığı ziyaretinde, Hatay’daki orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci, "Gece 01.22 sıralarında bu yangın başladı. Saat 01.35 itibariyle ilk müdahalemiz gerçekleşti. Yangına bir uçak 50 adet arazöz, 4 dozer sevk edildi. 205 personelimiz görev aldı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yangın şuan itibariyle kontrol altına alınmış durumda, yerleşim yerlerini tehdit eden herhangi bir durum söz konusu değil. Çünkü söndürme çalışmaları başladığında ilk talimatımız, yerleşim yerinden başlayalım olmuştu. Bu çerçevede yerleşim yerlerinde herhangi bir zarar ziyan olmamıştır. Her yangında belirli miktarda yeşil alan ve içinde yaşayan canlılarımız kaybedilmekte. Bu miktar da alan olarak çok büyük değil” dedi.

"55 helikopter, 20 uçak envantere dahil olacak"

Teşkilat olarak yılda 3 binin üzerinde yangın hadisesi olduğunu ama geçen yıl yaşanan yangınlardan dolayı kamuoyunda bir hassasiyet oluştuğunu dile getiren Bakan Kirişci, “Bakanlığımız, genel müdürlüğümüz, teşkilatımız bunların üstesinden gelebilecek kapasite ve yetkinliğe sahiptir. Bu yangında onlardan birisidir. Sizin bilmediğiniz bizim sürekli takip ettiğimiz başka yangınlar da oluyor, teşkilatımız bunun üstesinden geliyor. Bu yıla has, geçtiğimiz yılki kendi ihtiyacımız olanları da dikkate alarak, 55 helikopter, 20 adet uçaklarımız envanterimize dahil olacak. Diğer kendi envanterimizde olup yenilenmesi gerekenleri de yenilemiş bunları da hizmete sunmuş olacağız. Vatandaşlarımızı tedirgin, rahatsız edecek herhangi bir gelişme yok. Antalya birinci derecede yangına karşı riskli olan bölgelerimizdendir. Yangın çıkmadan, önlem alabilmek önemli. Bu alınan önlemler sayesinde önlenen yangınlar var” açıklamalarında bulundu.